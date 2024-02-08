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Цена на доллар падает — сколько стоит в обменниках и банках

8 февраля 2024 23:00
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 9 февраля — в банках доллар снова потерял в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в Украине продолжает снижаться в банках, потеряв еще несколько копеек. Официально американская валюта тоже потеряла в цене.

Об этом свидетельствует информация Национального банка и мониторинговых порталов.

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По данным НБУ, регулятор на следующий банковский день установил следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,57 грн (-0,02);
  • евро — 40,41 грн (-0,09);
  • злотый — 9,31 грн (0,00).

Курс валют в банках

Как пишет профильное издание Kurs, на украинском наличном рынке фиксируют незначительные изменения, евровалюта потеряла в цене и стоит в покупке 40,49 грн (-0,02), а при продаже — до 41,32 грн (-0,04). Доллар также подешевел незначительно в покупке до 37,51 гривны (-0,01) в покупке, в продаже — 38,03 грн (-0,03).

Свежий курс доллара в банках Украины.

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации мониторингового сайта Minfin, в обменных пунктах валюта продолжила тенденцию последних дней на удешевление. Доллар в покупке стоит 37,95 грн (0,00), в продаже — 38,00 грн (0,00). Курс евро в покупке и продаже застыл — 41,10 грн (0,00) и 41,25 грн (0,00) соответственно.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.

Также мы писали, что в январе 2024 Нацбанк ослабил поддержку гривны, сократив продажи валюты из резервов на межбанковском валютном рынке. Продал валюты почти на 30% меньше против предыдущего месяца.

НБУ
курс валют
банки
доллар
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