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Ціна на долар падає — скільки коштує в обмінниках та банках

8 лютого 2024 23:00
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 9 лютого — у банках долар знову втратив у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в Україні надалі знижується в банках, втративши ще кілька копійок. Офіційно американська валюта також втратила в ціні.

Про це свідчить інформація Національного банку та моніторингових порталів.

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Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, регулятор на наступний банківський день встановив такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,57 грн (-0,02);
  • євро — 40,41 грн (-0,09);
  • злотий — 9,31 грн (0,00).

Курс валют у банках

Як пише профільне видання Kurs, на українському готівковому ринку фіксують незначні зміни, євровалюта втратила в ціні та коштує у купівлі 40,49 грн (-0,02), а під час продажу — до 41,32 грн (-0,04). Долар також подешевшав незначно у купівлі до 37,51 гривні (-0,01) у купівлі, у продажу — 38,03 грн (-0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією моніторингового сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта продовжила тенденцію останніх днів на здешевшання. Долар у купівлі коштує 37,95 грн (0,00), у продажу — 38,00 грн (0,00). Курс євро у купівлі та продажу застиг — 41,10 грн (0,00) та 41,25 грн (0,00) відповідно.

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Нагадаємо, Українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.

Також ми писали, що у січні 2024 року Нацбанк послабив підтримку гривні, скоротивши продажі валюти з резервів на міжбанківському валютному ринку. Продав валюти на майже 30% менше проти попереднього місяця.

НБУ
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