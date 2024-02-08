Курс валют на 9 лютого — у банках долар знову втратив у ціні

Ціна на долар падає — скільки коштує в обмінниках та банках
Курс долара в Україні надалі знижується в банках, втративши ще кілька копійок. Офіційно американська валюта також втратила в ціні.
Про це свідчить інформація Національного банку та моніторингових порталів.
Курс долара, євро та злотого
За даними НБУ, регулятор на наступний банківський день встановив такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 37,57 грн (-0,02);
- євро — 40,41 грн (-0,09);
- злотий — 9,31 грн (0,00).
Курс валют у банках
Як пише профільне видання Kurs, на українському готівковому ринку фіксують незначні зміни, євровалюта втратила в ціні та коштує у купівлі 40,49 грн (-0,02), а під час продажу — до 41,32 грн (-0,04). Долар також подешевшав незначно у купівлі до 37,51 гривні (-0,01) у купівлі, у продажу — 38,03 грн (-0,03).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією моніторингового сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта продовжила тенденцію останніх днів на здешевшання. Долар у купівлі коштує 37,95 грн (0,00), у продажу — 38,00 грн (0,00). Курс євро у купівлі та продажу застиг — 41,10 грн (0,00) та 41,25 грн (0,00) відповідно.
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Нагадаємо, Українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.
Також ми писали, що у січні 2024 року Нацбанк послабив підтримку гривні, скоротивши продажі валюти з резервів на міжбанківському валютному ринку. Продав валюти на майже 30% менше проти попереднього місяця.
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