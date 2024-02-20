Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 20 февраля 2024 года

Отливка металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в пункты приема вторичного сырья является современным методом, способствующим охране окружающей среды. Переработка этого металла приносит значительные выгоды как природе, так и обществу. Это способствует сокращению добычи природных ресурсов, уменьшению отходов, а также снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Помимо пользы для окружающей среды, переработка алюминия является также достаточно выгодным делом, поскольку за этот металл достаточно дорого платят на пунктах приема металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.

Интересные факты об алюминии

Благодаря своей низкой токсичности алюминий и его соединения широко применяются в медицине. Алюминиевые соли, такие как гидроксид алюминия и алюминиевый стеарат, часто используются в качестве наполнителей в таблетках и капсулах. Они помогают улучшить консистенцию и форму таблеток, а также упрощают их производство. Алюминий также используется в качестве адсорбента и компонента вакцин.

Алюминий втрое легче стали, но при этом может быть чрезвычайно крепким. Самолет Boeing 747 содержит около 60 тонн алюминия, что составляет 30% от общего веса. Кроме того, в отличие от стали, алюминий не становится хрупким при низких температурах. Это делает его идеальным материалом для применения в криогенных элементах, например, в баках для хранения жидкого гелия.

Переработка алюминия дает возможность повторного использования этого металла без потери качества, и это можно производить бесконечное количество раз. Этот процесс также способствует существенной экономии энергии, поскольку переработка алюминия требует на 95% меньше энергии, чем производство первичного алюминия. Таким образом, переработка алюминия является эффективным и экологичным способом уменьшения энергозатрат и сохранения ценных ресурсов.

Алюминий широко используется в составе пиротехнических смесей для ярких визуальных эффектов. Благодаря высокой температуре плавления этого металла его горение сопровождается значительным выделением тепла и света. Это свойство делает алюминий отличным материалом для создания пиротехнических изделий.

Алюминий это один из самых распространенных металлов на Земле, который уступает по распространенности только кислороду и кремнию. Его распространенность, а также легкость, прочность и коррозионная стойкость делают этот металл очень ценным материалом для многих промышленных и бытовых применений. Ежегодное производство алюминия в мире превышает 60 миллионов тонн, и этот показатель продолжает расти. Это неудивительно, учитывая его универсальность. Алюминий используется в различных отраслях, включая строительство (окна, двери, кровельные материалы, сайдинг, фасадные системы), транспорт (самолеты, автомобили, поезда, велосипеды, корабли), упаковку (банки, фольга, контейнеры), электронику (провода, кабели, корпуса электроприборов) и бытовую технику (холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины).

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче этого металла в пункты приема вторичного сырья могут отличаться и зависят от нескольких факторов, включая состояние металла и наличие примесей. Наиболее ценными видами алюминия считаются электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле, а также алюминиевые профили. В то время как обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют более низкую стоимость.

Для максимизации прибыли при сдаче алюминия следует придерживаться следующих рекомендаций:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные изделия могут оцениваться по-разному. Если этого не сделать, пункты приема могут оценить весь лом по наименьшему тарифу.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло. Это повысит его стоимость, потому что обычно сотрудники пунктов приема металлолома отнимают слишком много веса, который они считают примесями. Также удалите изоляцию из кабелей и проводов, поскольку это может повлиять на общий вес и, как следствие, стоимость металла.

Постарайтесь избавиться от коррозии на алюминиевых изделиях. Алюминий не ржавеет, однако на нем могут быть следы коррозии от других металлов. Также рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, чтобы получить более выгодные условия у пунктов приемки.

Цены на алюминий в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 30 до 60 грн;

Винницкая область — от 30 до 60 грн;

Волынская область — 25 до 45 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 40 грн;

Житомирская область — от 25 до 45 грн;

Закарпатская область — от 20 до 40 грн;

Запорожская область — от 30 до 60 грн;

Ивано-Франковская область — от 25 до 35 грн;

Кировоградская область — от 25 до 45 грн;

Львовская область — от 30 до 45 грн;

Николаевская область — от 20 до 40 грн;

Одесская область — от 35 до 65 грн;

Полтавская область — от 30 до 40 грн;

Ровенская область — от 25 до 45 грн;

Сумская область — от 30 до 40 грн;

Тернопольская область — от 25 до 45 грн;

Харьковская область — от 20 до 40 грн;

Хмельницкая область — от 25 до 40 грн;

Черкасская область — от 20 до 30 грн;

Черновицкая область — от 25 до 45 грн;

Черниговская область — от 25 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и латуни в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.