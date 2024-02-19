Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 19 лютого 2024 року

Виплавка сталі. Фото: Shutterstock

По всьому світу зростає усвідомлення важливості переробки металевих матеріалів, і українські громадяни не є винятком, долучаючись до цього тренду через здачу міді на брухт. Ця ініціатива сприяє збереженню природних ресурсів і створює нові можливості для економічного розвитку та підтримки сфери вторинної переробки.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у лютому.

Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найстаріших металів, який використовується людством вже тисячі років. Вона має властивості, які роблять її незамінною у багатьох галузях. Наприклад, мідь є одним з кращих провідників електричного струму і тепла серед металів, тому вона широко використовується в електротехніці і теплотехніці. Крім того, мідь має високу корозійну стійкість, тому її часто використовують у виробництві трубопроводів для водопостачання і опалення.

Ще однією цікавою властивістю міді є її антимікробні властивості. Виявлено, що мідь може знищувати бактерії та віруси, що може бути корисним у медичних застосуваннях та для виготовлення антимікробних поверхонь у громадських місцях. Крім того, мідь має привабливий вигляд і добре піддається обробці, що робить її популярним матеріалом для виготовлення прикрас та художніх виробів.

Як правильно здавати мідь на брухт

Для того, щоб правильно здати мідь на брухт і отримати за неї винагороду, слід дотримуватися кількох простих кроків. По-перше, необхідно зібрати всі мідні вироби, які ви хочете здати. Це можуть бути старі труби, дроти, пластини або будь-які інші вироби з міді. Переконайтеся, що вироби відокремлені від інших матеріалів, таких як пластик або гума, оскільки це може вплинути на їхню вартість.

Потім зв'яжіться з місцевими пунктами прийому металобрухту або вторинної переробки, щоб дізнатися, чи приймають вони мідні вироби і які у них вимоги. Деякі пункти прийому можуть вимагати від вас пред'явлення документів, що підтверджують власність на мідь або її походження. Крім того, важливо враховувати поточні ціни на мідь на ринку, оскільки вони можуть змінюватися і впливати на вартість вашого брухту.

Ціни на брухт міді в Україні у лютому

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 19 лютого 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 255 до 275 грн;

Вінницька область — від 220 до 235 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 205 грн;

Житомирська область — від 175 до 195 грн;

Закарпатська область — від 155 до 180 грн;

Запорізька область — від 210 до 225 грн;

Івано-Франківська область — від 185 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 195 до 210 грн;

Львівська область — від 175 до 190 грн;

Миколаївська область — від 195 до 205 грн;

Одеська область — від 230 до 245 грн;

Полтавська область — від 195 до 215 грн;

Сумська область — від 195 до 205 грн;

Тернопільська область — від 170 до 195 грн;

Харківська область — від 240 до 255 грн;

Хмельницька область — від 195 до 215 грн;

Черкаська область — від 155 до 185 грн;

Чернівецька область — від 175 до 190 грн;

Чернігівська область — від 190 до 210 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та латуні в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.