Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 20 лютого 2024 року

Відливання металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання алюмінію до пунктів приймання вторинної сировини є сучасним методом, що сприяє охороні навколишнього середовища. Переробка цього металу приносить значні вигоди як для природи, так і для суспільства. Це сприяє скороченню видобутку природних ресурсів, зменшенню обсягу відходів, а також зниженню викидів парникових газів в атмосферу. Крім користі для довкілля, переробка алюмінію також є досить вигідною справою, оскільки за цей метал досить дорого платять на пунктах приймання металобрухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у лютому.

Цікаві факти про алюміній

Завдяки своїй низькій токсичності, алюміній та його сполуки широко застосовуються в медицині. Алюмінієві солі, такі як гідроксид алюмінію і алюмінієвий стеарат, часто використовуються як наповнювачі в таблетках і капсулах. Вони допомагають покращити консистенцію та форму таблеток, а також полегшують їх виробництво. Алюміній також використовується як адсорбент та компонент вакцин.

Алюміній втричі легше стали, але при цьому може бути надзвичайно міцним. Літак Boeing 747 містить близько 60 тонн алюмінію, що становить 30% загальної ваги. Крім того, на відміну від сталі, алюміній не стає крихким за низьких температур. Це робить його ідеальним матеріалом для застосувань у кріогенних елементах, наприклад у баках для зберігання рідкого гелію.

Переробка алюмінію надає можливість повторного використання цього металу без втрати якості, і це можна робити нескінченну кількість разів. Цей процес також сприяє суттєвій економії енергії, оскільки переробка алюмінію потребує на 95% менше енергії, ніж виробництво первинного алюмінію. Таким чином, переробка алюмінію є ефективним та екологічним способом зменшення енерговитрат та збереження цінних ресурсів.

Алюміній широко застосовується у складі піротехнічних сумішей для яскравих візуальних ефектів. Завдяки високій температурі плавлення цього металу, його горіння супроводжується значним виділенням тепла та світла. Ця властивість робить алюміній чудовим матеріалом для створення піротехнічних виробів.

Алюміній це один із найпоширеніших металів на Землі, поступаючись за поширеністю тільки кисню та кремнію. Його поширеність, а також легкість, міцність та корозійна стійкість роблять цей метал надзвичайно цінним матеріалом для багатьох промислових та побутових застосувань. Щорічне виробництво алюмінію у світі перевищує 60 мільйонів тонн, і цей показник продовжує зростати. Це не дивно з огляду на його універсальність. Алюміній використовується в різних галузях, включаючи будівництво (вікна, двері, покрівельні матеріали, сайдинг, фасадні системи), транспорт (літаки, автомобілі, поїзди, велосипеди, кораблі), пакування (банки, фольга, контейнери), електроніку (проводи, кабелі, корпуси електроприладів) та побутову техніку (холодильники, пральні машини, посудомийні машини).

Як правильно здавати алюміній у пункти приймання

Ціни на алюміній при здачі цього металу в пункти приймання вторинної сировини можуть відрізнятися і залежать від кількох факторів, включаючи стан металу та наявність домішок. Найбільш цінними видами алюмінію вважаються електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, а також алюмінієві профілі. Водночас як звичайна алюмінієва стружка та банки зазвичай мають нижчу вартість.

Для максимізації прибутку при здачі алюмінію слід дотримуватись наступних рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні вироби можуть оцінюватись по-різному. Якщо цього не зробити, пункти приймання можуть оцінити весь брухт за найменшим тарифом.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло. Це підвищить його вартість, тому що зазвичай співробітники пунктів приймання металобрухту віднімають занадто багато ваги, яку вони вважають домішками. Також видаліть ізоляцію з кабелів та дротів, оскільки це може вплинути на загальну вагу і, як наслідок, на вартість металу.

Постарайтеся позбавитися корозії на алюмінієвих виробах. Алюміній не іржавіє, проте на ньому можуть бути слід корозії від інших металів. Також розгляньте можливість накопичення алюмінієвого брухту та його здачі оптом, щоб отримати вигідніші умови у пунктів приймання.

Ціни на алюміній в Україні у лютому

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 30 до 60 грн;

Вінницька область — від 30 до 60 грн;

Волинська область — 25 до 45 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 40 грн;

Житомирська область — від 25 до 45 грн;

Закарпатська область — від 20 до 40 грн;

Запорізька область — від 30 до 60 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 35 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 45 грн;

Львівська область — від 30 до 45 грн;

Миколаївська область — від 20 до 40 грн;

Одеська область — від 35 до 65 грн;

Полтавська область — від 30 до 40 грн;

Рівненська область — від 25 до 45 грн;

Сумська область — від 30 до 40 грн;

Тернопільська область — від 25 до 45 грн;

Харківська область — від 20 до 40 грн;

Хмельницька область — від 25 до 40 грн;

Черкаська область — від 20 до 30 грн;

Чернівецька область — від 25 до 45 грн;

Чернігівська область — від 25 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та латуні в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.