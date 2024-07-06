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Цены на черный металл в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июле

6 июля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 6 июля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В начале июля цены на черный металл в Украине остаются стабильно высокими из-за высокого спроса на сырье и ограниченного предложения. Такая ситуация делает сдачу металлолома особенно выгодной для граждан.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июле.

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Где выгоднее сдавать лом чермета

В Украине лучше сдавать лом черного металла в крупных городах, где конкуренция между пунктами приема выше, что обеспечивает лучшие цены. Это Киев, Днепр, Харьков, Одесса и Львов. В этих регионах действует больше пунктов приема металлолома, что позволяет сравнить цены и выбрать наиболее выгодный вариант.

Также стоит обращать внимание на крупных операторов и переработчиков, часто предлагающих выгодные условия и дополнительные бонусы за большой объем металлолома.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Полтавская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Сумская область — от 4 до 6,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Харьковская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Хмельницкая область — от 3 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

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