Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 6 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

На початку липня ціни на чорний метал в Україні залишаються стабільно високими через високий попит на сировину та обмежену пропозицію. Така ситуація робить здачу брухту особливо вигідною для громадян.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у липні.

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Де вигідніше здавати брухт чормету

В Україні краще здавати брухт чорного металу у великих містах, де конкуренція між пунктами прийому вища, що забезпечує кращі ціни. Це Київ, Дніпро, Харків, Одеса та Львів. У цих регіонах діє більше пунктів прийому металобрухту, що дає можливість порівняти ціни та вибрати найвигідніший варіант.

Також варто звертати увагу на великих операторів та переробників, які часто пропонують вигідні умови та додаткові бонуси за великий обсяг брухту.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у липні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 6 грн до 8 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 до 6,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та мідь.