Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 11 июля 2024 года

Металлург в цехе Запорожского алюминиевого комбината. Фото: УНІАН

Цены на черный металл в Украине растут, что делает лом все дороже. Основными причинами удорожания являются повышенный спрос на металлопродукцию и рост затрат на производство.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июле.

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Где выгоднее сдавать лом чермета

Сдавать металлолом черного металла выгоднее всего на специализированных пунктах приема, которые обычно предлагают самые высокие цены на рынке. Эти пункты часто имеют современное оборудование для взвешивания и сортировки металла, что позволяет точно оценить стоимость лома. Кроме того, многие предоставляют услуги транспортировки, что удобно для больших объемов лома.

Другой выгодной опцией является сдача металлолома непосредственно на металлургические предприятия. Они могут предложить лучшую цену, поскольку напрямую заинтересованы в получении качественного сырья для своего производства. Многие предприятия имеют свои пункты приема и переработки, что обеспечивает быстрый и удобный процесс. Кроме того, некоторые металлургические заводы могут заключать долгосрочные контракты с поставщиками, что гарантирует стабильные доходы от сдачи металлолома.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5,5 грн до 8 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 7 грн;

Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;

Житомирская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4 до 6,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Харьковская область — от 5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 5 грн до 7 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 6,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на медь, латунь и алюминий.