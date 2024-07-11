Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 11 липня 2024 року

Металург у цеху Запорізького алюмінієвого комбінату. Фото: УНІАН

Ціни на чорний метал в Україні зростають, що робить брухт дедалі дорожчим. Основними причинами подорожчання є підвищений попит на металопродукцію та зростання витрат на виробництво.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у липні.

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Де вигідніше здавати брухт чормету

Здавати брухт чорного металу найвигідніше на спеціалізованих пунктах прийому, які зазвичай пропонують найвищі ціни на ринку. Ці пункти часто мають сучасне обладнання для зважування та сортування металу, що дозволяє точно оцінити вартість вашого брухту. Окрім того, багато з них надають послуги транспортування, що зручно для великих обсягів брухту.

Іншою вигідною опцією є здача брухту безпосередньо на металургійні підприємства. Вони можуть запропонувати кращу ціну, оскільки напряму зацікавлені в отриманні якісної сировини для свого виробництва. Багато підприємств мають власні пункти прийому та переробки, що забезпечує швидкий і зручний процес. Крім того, деякі металургійні заводи можуть укладати довгострокові контракти з постачальниками, що гарантує стабільні доходи від здачі брухту.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у липні

Середні ціни за областями України 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5,5 грн до 8 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 7 грн;

Дніпропетровська область — від 6 грн до 8 грн;

Житомирська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4 до 6,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 5 грн до 7 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на мідь, латунь та алюміній.