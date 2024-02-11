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Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

11 февраля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 11 февраля 2024 года
Выплавка металла. Фото: westmettrade.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Запрос на сдачу латуни на лом набирает обороты среди населения, побуждая многих к пересмотру своих запасов. Повышенный спрос на материал порождает новые возможности для граждан, которые ищут способы восстановить старые изделия и одновременно заработать дополнительные средства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 11 февраля.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это универсальный материал, находящий широкое применение в различных отраслях жизни и промышленности. Вот несколько интересных фактов о латуне:

  • Латунь — это сплав меди и цинка. Обычно она содержит от 55% до 95% меди, а остальные — цинк.
  • Латунь является одним из самых старых известных металлов, который использовался человечеством. Она известна со времен древнего Египта и Месопотамии.
  • Латунь обладает высокой стойкостью к коррозии, что делает ее популярным материалом для производства трубопроводов, сантехники и других соприкасающихся с водой изделий.
  • Латунь обладает привлекательным желто-золотистым цветом, который делает его популярным материалом для изготовления декоративных изделий и украшений.
  • Латунь также используется для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы и духовые инструменты благодаря ее хорошим акустическим свойствам.
  • Латунь обладает высокой теплопроводностью и температурной стойкостью, что делает ее полезной в производстве оборудования, которое подвергается высоким температурам, например, в производстве печей и котлов.
  • В прошлом латунь использовалась для изготовления монет, особенно в периоды дефицита металлов, таких как во время войн или экономических кризисов.

Как правильно сдавать латунь на лом

Сдавать латунь на лом лучше всего в соответствующие пункты приема металлолома или перерабатывающие заводы. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для правильной сдачи латуни на металлолом:

  • Отделите латунь от других материалов, таких как пластик, резина или другие металлы. Это поможет повысить эффективность переработки и получение лучшей цены за материал.
  • Удалите ненужные примеси из латуни, такие как краска, лак или другие загрязнения. Чистая латунь имеет более высокую стоимость на рынке металлолома.
  • Найдите место, где принимают латунный лом в вашем районе. Многие металлоломные пункты или перерабатывающие заводы готовы купить латунный лом по рыночной цене.
  • Отвезите латунь в пункт приема и предъявите его для оценки. После того, как материал будет проверен и взвешен, вам предложат цену. В случае согласия с ценой, вы сможете сдать латунь на металлолом и получить вознаграждение за это.

Обратите внимание, что правила приема и цены могут отличаться в разных пунктах приема металлолома, поэтому рекомендуется узнать о них заранее.

Цены на латунь в Украине по состоянию на 11 февраля

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 120 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 120 до 145 грн;
  • Волынская область — от 90 до 125 грн;
  • Днепропетровская область — от 120 до 150 грн;
  • Житомирская область — от 75 до 100 грн;
  • Закарпатская область — от 90 до 120 грн;
  • Запорожская область — от 135 до 170 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 110 до 150 грн;
  • Кировоградская область — от 70 до 100 грн;
  • Львовская область — от 110 до 140 грн;
  • Николаевская область — от 110 до 150 грн;
  • Одесская область — от 145 до 170 грн;
  • Полтавская область — от 135 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 70 до 100 грн;
  • Сумская область — от 80 до 105 грн;
  • Тернопольская область — от 70 до 110 грн;
  • Харьковская область — от 140 до 170 грн;
  • Хмельницкая область — от 100 до 145 грн;
  • Черкасская область — от 80 до 120 грн;
  • Черновицкая область — от 90 до 130 грн;
  • Черниговская область — от 115 до 145 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, алюминия и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.

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