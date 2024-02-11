Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 11 февраля 2024 года

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале
Запрос на сдачу латуни на лом набирает обороты среди населения, побуждая многих к пересмотру своих запасов. Повышенный спрос на материал порождает новые возможности для граждан, которые ищут способы восстановить старые изделия и одновременно заработать дополнительные средства.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 11 февраля.
Интересные факты о латуне
Латунь — это универсальный материал, находящий широкое применение в различных отраслях жизни и промышленности. Вот несколько интересных фактов о латуне:
- Латунь — это сплав меди и цинка. Обычно она содержит от 55% до 95% меди, а остальные — цинк.
- Латунь является одним из самых старых известных металлов, который использовался человечеством. Она известна со времен древнего Египта и Месопотамии.
- Латунь обладает высокой стойкостью к коррозии, что делает ее популярным материалом для производства трубопроводов, сантехники и других соприкасающихся с водой изделий.
- Латунь обладает привлекательным желто-золотистым цветом, который делает его популярным материалом для изготовления декоративных изделий и украшений.
- Латунь также используется для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы и духовые инструменты благодаря ее хорошим акустическим свойствам.
- Латунь обладает высокой теплопроводностью и температурной стойкостью, что делает ее полезной в производстве оборудования, которое подвергается высоким температурам, например, в производстве печей и котлов.
- В прошлом латунь использовалась для изготовления монет, особенно в периоды дефицита металлов, таких как во время войн или экономических кризисов.
Как правильно сдавать латунь на лом
Сдавать латунь на лом лучше всего в соответствующие пункты приема металлолома или перерабатывающие заводы. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для правильной сдачи латуни на металлолом:
- Отделите латунь от других материалов, таких как пластик, резина или другие металлы. Это поможет повысить эффективность переработки и получение лучшей цены за материал.
- Удалите ненужные примеси из латуни, такие как краска, лак или другие загрязнения. Чистая латунь имеет более высокую стоимость на рынке металлолома.
- Найдите место, где принимают латунный лом в вашем районе. Многие металлоломные пункты или перерабатывающие заводы готовы купить латунный лом по рыночной цене.
- Отвезите латунь в пункт приема и предъявите его для оценки. После того, как материал будет проверен и взвешен, вам предложат цену. В случае согласия с ценой, вы сможете сдать латунь на металлолом и получить вознаграждение за это.
Обратите внимание, что правила приема и цены могут отличаться в разных пунктах приема металлолома, поэтому рекомендуется узнать о них заранее.
Цены на латунь в Украине по состоянию на 11 февраля
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 120 до 170 грн;
- Винницкая область — от 120 до 145 грн;
- Волынская область — от 90 до 125 грн;
- Днепропетровская область — от 120 до 150 грн;
- Житомирская область — от 75 до 100 грн;
- Закарпатская область — от 90 до 120 грн;
- Запорожская область — от 135 до 170 грн;
- Ивано-Франковская область — от 110 до 150 грн;
- Кировоградская область — от 70 до 100 грн;
- Львовская область — от 110 до 140 грн;
- Николаевская область — от 110 до 150 грн;
- Одесская область — от 145 до 170 грн;
- Полтавская область — от 135 до 170 грн;
- Ровенская область — от 70 до 100 грн;
- Сумская область — от 80 до 105 грн;
- Тернопольская область — от 70 до 110 грн;
- Харьковская область — от 140 до 170 грн;
- Хмельницкая область — от 100 до 145 грн;
- Черкасская область — от 80 до 120 грн;
- Черновицкая область — от 90 до 130 грн;
- Черниговская область — от 115 до 145 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
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