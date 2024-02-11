Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 11 февраля 2024 года

Выплавка металла. Фото: westmettrade.com

Запрос на сдачу латуни на лом набирает обороты среди населения, побуждая многих к пересмотру своих запасов. Повышенный спрос на материал порождает новые возможности для граждан, которые ищут способы восстановить старые изделия и одновременно заработать дополнительные средства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 11 февраля.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это универсальный материал, находящий широкое применение в различных отраслях жизни и промышленности. Вот несколько интересных фактов о латуне:

Латунь — это сплав меди и цинка. Обычно она содержит от 55% до 95% меди, а остальные — цинк.

Латунь является одним из самых старых известных металлов, который использовался человечеством. Она известна со времен древнего Египта и Месопотамии.

Латунь обладает высокой стойкостью к коррозии, что делает ее популярным материалом для производства трубопроводов, сантехники и других соприкасающихся с водой изделий.

Латунь обладает привлекательным желто-золотистым цветом, который делает его популярным материалом для изготовления декоративных изделий и украшений.

Латунь также используется для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы и духовые инструменты благодаря ее хорошим акустическим свойствам.

Латунь обладает высокой теплопроводностью и температурной стойкостью, что делает ее полезной в производстве оборудования, которое подвергается высоким температурам, например, в производстве печей и котлов.

В прошлом латунь использовалась для изготовления монет, особенно в периоды дефицита металлов, таких как во время войн или экономических кризисов.

Как правильно сдавать латунь на лом

Сдавать латунь на лом лучше всего в соответствующие пункты приема металлолома или перерабатывающие заводы. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для правильной сдачи латуни на металлолом:

Отделите латунь от других материалов, таких как пластик, резина или другие металлы. Это поможет повысить эффективность переработки и получение лучшей цены за материал.

Удалите ненужные примеси из латуни, такие как краска, лак или другие загрязнения. Чистая латунь имеет более высокую стоимость на рынке металлолома.

Найдите место, где принимают латунный лом в вашем районе. Многие металлоломные пункты или перерабатывающие заводы готовы купить латунный лом по рыночной цене.

Отвезите латунь в пункт приема и предъявите его для оценки. После того, как материал будет проверен и взвешен, вам предложат цену. В случае согласия с ценой, вы сможете сдать латунь на металлолом и получить вознаграждение за это.

Обратите внимание, что правила приема и цены могут отличаться в разных пунктах приема металлолома, поэтому рекомендуется узнать о них заранее.

Цены на латунь в Украине по состоянию на 11 февраля

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 170 грн;

Винницкая область — от 120 до 145 грн;

Волынская область — от 90 до 125 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 150 грн;

Житомирская область — от 75 до 100 грн;

Закарпатская область — от 90 до 120 грн;

Запорожская область — от 135 до 170 грн;

Ивано-Франковская область — от 110 до 150 грн;

Кировоградская область — от 70 до 100 грн;

Львовская область — от 110 до 140 грн;

Николаевская область — от 110 до 150 грн;

Одесская область — от 145 до 170 грн;

Полтавская область — от 135 до 170 грн;

Ровенская область — от 70 до 100 грн;

Сумская область — от 80 до 105 грн;

Тернопольская область — от 70 до 110 грн;

Харьковская область — от 140 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 100 до 145 грн;

Черкасская область — от 80 до 120 грн;

Черновицкая область — от 90 до 130 грн;

Черниговская область — от 115 до 145 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, алюминия и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.