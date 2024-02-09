Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 9 лютого 2024 року

Обробка міді. Фото: glencoretechnology.com

По всьому світу серед населення зростає свідомість щодо важливості переробки металевих матеріалів. Українські громадяни також долучаються до цього тренду, здаючи мідь на брухт. Цей крок не лише сприяє збереженню природних ресурсів, але й створює можливості для нових економічних ініціатив та підтримує розвиток сфери вторинної переробки.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у лютому.

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Цікаві факти про мідь

Мідь має безліч застосувань у різних галузях науки, техніки та промисловості, що робить її надзвичайно важливим елементом для світу. Ось кілька цікавих фактів про цей метал:

Мідь є одним з найкращих провідників електрики. Вона використовується у виготовленні електричних дротів, кабелів, мікросхем, печатних плат та інших компонентів електронних пристроїв.

Мідь широко використовується у виготовленні труб для систем водопостачання та опалення, а також в елементах дахів, кровельних матеріалах та фасадах будівель.

Мідь використовується у виготовленні автомобільних радіаторів, гальмівних систем та електромоторів, що дозволяє автомобілям працювати ефективно та надійно.

Мідь має антибактеріальні властивості і використовується у виготовленні медичних інструментів, а також в системах водопостачання та лікувальних пристроях.

Мідь широко використовується в художній сфері для виготовлення скульптур, прикрас, меблів та інших декоративних виробів.

Враховуючи всі ці застосування, можна сказати, що мідь грає важливу роль у сучасному світі як невід'ємна складова багатьох промислових процесів та технологій.

Як правильно здавати мідь на брухт

Перед тим, як здавати мідь на металобрухт, важливо дотримуватися деяких кроків, щоб забезпечити ефективність та безпеку процесу. Ось кілька порад:

Перш ніж здавати мідь на металобрухт, зберіть усі мідні матеріали разом. Це можуть бути мідні труби, дроти, кабелі, частини електронних пристроїв, покрівельні матеріали та інше. Якщо у вас різні типи мідного брухту, відокреміть їх перед здачею на металобрухт. Наприклад, мідні труби можуть відрізнятися від мідних дротів чи кабелів, тому вони можуть мати різну ціну. Видаліть будь-які забруднення або інші матеріали, які можуть бути прикріплені до міді. Це може включати пластикові ізоляції на дротах або фарбу на мідних виробах. Зв'яжіться з місцевими металобрухтовими центрами або пунктами прийому металобрухту, щоб дізнатися їх вимоги та процедури здачі міді. Вони можуть мати вимоги до мінімальної кількості міді для прийому, а також інші важливі деталі. Перед здачею міді на металобрухт, перевірте ціни у вашому регіоні. Це допоможе вам отримати найкращу ціну. Пам'ятайте про безпеку під час перевезення і здачі міді на металобрухт. Використовуйте захисне спорядження, якщо необхідно, і перевозьте брухт у безпечний спосіб.

Дотримуючись цих порад, ви зможете ефективно здати мідь на металобрухт та отримати за неї відповідну компенсацію.

Ціни на брухт міді в Україні у лютому

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 9 лютого 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 2345 до 270 грн;

Вінницька область — від 210 до 230 грн;

Дніпропетровська область — від 185 до 205 грн;

Житомирська область — від 170 до 195 грн;

Закарпатська область — від 155 до 175 грн;

Запорізька область — від 220 до 235 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 195 до 220 грн;

Львівська область — від 175 до 195 грн;

Миколаївська область — від 195 до 225 грн;

Одеська область — від 210 до 240 грн;

Полтавська область — від 195 до 210 грн;

Сумська область — від 185 до 205 грн;

Тернопільська область — від 170 до 190 грн;

Харківська область — від 220 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 215 грн;

Черкаська область — від 155 до 185 грн;

Чернівецька область — від 175 до 195 грн;

Чернігівська область — від 180 до 210 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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