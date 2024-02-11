Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 11 лютого 2024

Виплавка металу. Фото: westmettrade.com

Запит на здачу латуні на брухт набирає обертів серед населення, спонукаючи багатьох до перегляду своїх запасів. Підвищений попит на цей матеріал породжує нові можливості для громадян, які шукають способи відновити старі вироби та одночасно заробити додаткові кошти.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні 11 лютого.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це універсальний матеріал, який знаходить широке застосування в різних галузях життя та промисловості. Ось кілька цікавих фактів про латунь:

Латунь — це сплав міді та цинку. Зазвичай вона містить від 55% до 95% міді, а решта — цинк.

Латунь є одним з найстаріших відомих металів, що використовувався людством. Вона відома з часів стародавнього Єгипту та Месопотамії.

Латунь володіє високою стійкістю до корозії, що робить її популярним матеріалом для виробництва трубопроводів, сантехніки та інших виробів, що стикаються з водою.

Латунь має привабливий жовто-золотистий колір, який робить його популярним матеріалом для виготовлення декоративних виробів та прикрас.

Латунь також використовується для виготовлення музичних інструментів, таких як труби та духові інструменти, завдяки її добрим акустичним властивостям.

Латунь має високу теплопровідність і температурну стійкість, що робить її корисною у виробництві обладнання, яке піддається високим температурам, наприклад, у виробництві печей та котлів.

У минулому латунь використовувалася для виготовлення монет, особливо в періоди дефіциту металів, таких як під час війн чи економічних криз.

Як правильно здавати латунь на брухт

Здавати латунь на брухт краще всього у відповідні пункти прийому металобрухту або переробні заводи. Ось декілька кроків, які треба виконати для правильного здавання латуні на брухт:

Відокреміть латунь від інших матеріалів, таких як пластик, гума чи інші метали. Це допоможе збільшити ефективність переробки та отримання кращої ціни за матеріал.

Видаліть будь-які непотрібні домішки з латуні, такі як фарба, лак чи інші забруднення. Чиста латунь має вищу вартість на ринку металобрухту.

Знайдіть місце, де приймають латунний брухт у вашому районі. Багато металобрухтових пунктів або переробних заводів готові купити латунний брухт за ринковою ціною.

Відвезіть латунь до пункту прийому та пред'явіть її для оцінки. Після того, як матеріал буде перевірений і зважений, вам запропонують ціну. У випадку згоди з ціною, ви зможете здати латунь на брухт та отримати винагороду за це.

Зверніть увагу, що правила прийому та ціни можуть відрізнятися в різних пунктах прийому металобрухту, тому рекомендується дізнатися про них заздалегідь.

Ціни на латунь в Україні станом на 11 лютого

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 170 грн;

Вінницька область — від 120 до 145 грн;

Волинська область — від 90 до 125 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 150 грн;

Житомирська область — від 75 до 100 грн;

Закарпатська область — від 90 до 120 грн;

Запорізька область — від 135 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 70 до 100 грн;

Львівська область — від 110 до 140 грн;

Миколаївська область — від 110 до 150 грн;

Одеська область — від 145 до 170 грн;

Полтавська область — від 135 до 170 грн;

Рівненська область — від 70 до 100 грн;

Сумська область — від 80 до 105 грн;

Тернопільська область — від 70 до 110 грн;

Харьківська область — від 140 до 170 грн;

Хмельницька область — від 100 до 145 грн;

Черкаська область — від 80 до 120 грн;

Чернівецька область — від 90 до 130 грн;

Чернігівська область — від 115 до 145 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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