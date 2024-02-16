Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 16 февраля 2024 года

Выплавка металла. Фото: calmet.com

Местные жители активно сдают латунь на металлолом, учитывая потенциальную выгоду от этой деятельности. Процесс сдачи старых изделий из латуни стал популярен среди желающих получить дополнительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 16 февраля.

Интересные факты о латуне

Латунь – сплав меди и цинка, чаще всего содержит от 55% до 95% меди. Вот несколько интересных фактов о латуне:

Широкое использование . Латунь используется в производстве музыкальных инструментов, механизмов часов, украшений, а также в строительных материалах и электротехнике.

. Латунь используется в производстве музыкальных инструментов, механизмов часов, украшений, а также в строительных материалах и электротехнике. Долговечность и устойчивость . Этот материал известен своей стойкостью к коррозии, что делает его популярным для производства водопроводных труб и фитингов.

. Этот материал известен своей стойкостью к коррозии, что делает его популярным для производства водопроводных труб и фитингов. Декоративное применение . Латунь часто используется в декоративных изделиях, таких как рамы для картин или дверные ручки, благодаря своему красивому золотистому оттенку.

. Латунь часто используется в декоративных изделиях, таких как рамы для картин или дверные ручки, благодаря своему красивому золотистому оттенку. Обработка . Латунь легко обрабатывается, что позволяет создавать сложные формы и детали.

Как правильно сдавать латунь на лом

Для того чтобы сдать латунь на металлолом, следует соблюдать определенные правила. Прежде всего необходимо собрать все изделия, которые вы планируете отдать, и разделить их от других материалов, таких как пластик или стекло. Затем нужно взвесить латунные изделия, чтобы определить их вес. Далее нужно сдать латунь в специализированный пункт приема металлолома. Там вам предложат стоимость за килограмм. Точную сумму вы получите после измерения веса лома и очистки от других примесей. К примеру, удаление пластиковых элементов или других материалов, которые могут присутствовать на поверхности латуни.

Также важно иметь в виду, что лучше сдавать латунь в больших количествах, поскольку это может положительно отразиться на цене за килограмм. Кроме того, следует отметить, что стоимость латуни может изменяться в зависимости от рыночных условий и спроса на этот материал.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 145 до 170 грн;

Винницкая область — от 125 до 145 грн;

Волынская область — от 95 до 125 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 150 грн;

Житомирская область — от 85 до 105 грн;

Закарпатская область — от 100 до 125 грн;

Запорожская область — от 155 до 170 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;

Кировоградская область — от 80 до 100 грн;

Львовская область — от 115 до 140 грн;

Николаевская область — от 130 до 150 грн;

Одесская область — от 155 до 175 грн;

Полтавская область — от 155 до 175 грн;

Ровенская область — от 75 до 100 грн;

Сумская область — от 85 до 105 грн;

Тернопольская область — от 80 до 110 грн;

Харьковская область — от 150 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 145 грн;

Черкасская область — от 90 до 120 грн;

Черновицкая область — от 110 до 130 грн;

Черниговская область — от 125 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и черных металлов в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.