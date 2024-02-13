Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 13 лютого 2024 року

Відливання металу: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Елементи, що належать до групи чорних металів, є різноманітними сплавами на основі заліза. У цю категорію входять різні види сталей та чавунів. Такі різнобічні властивості роблять їх незамінними у промисловості, будівництві, машинобудуванні, а також у транспортній сфері та інших галузях. Ще однією перевагою використання чорних металів є можливість здати їх у пункти приймання вторинної сировини та отримати за це непогану винагороду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у лютому.

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Цікаві факти про залізо, сталь і чавун

Найбільш довгоживучим ізотопом заліза є 60Fe, який має період напіврозпаду 2,6 мільйона років. Це означає, що через зазначений період у зразку залишиться лише половина початкової кількості 60Fe. Через 5,2 мільйона років залишиться лише чверть, і так далі. З іншого боку, найбільш короткоживучим ізотопом заліза є 54Fe, у якого період напіврозпаду становить менше ніж 10 хвилин.

Міст Ідс, розташований у місті Сент-Луїс, штат Міссурі, США, історично є першим великим інфраструктурним об'єктом у світі, створеним зі сталі. Відкритий у 1874 році, цей міст був найдовшою арковою спорудою на планеті на момент свого завершення. Проєкт мосту був розроблений американським інженером та винахідником Джеймсом Ідсом, який став одним із перших фахівців, які застосували сталь як основний будівельний матеріал для мостів.

Протягом тривалого часу чавун залишався найміцнішим металом, доступним людству. Однак у 19 столітті розвиток металургійної промисловості призвів до виникнення сталі, що має вищу міцність і пластичність в порівнянні з чавуном. Попри це, чавун досі широко застосовується у різних галузях промисловості, таких як машинобудування, будівництво та виробництво.

Залізо в дрібнодисперсній формі може мимоволі спалахувати в повітрі. Це пов'язано з тим, що з таких залізних часток дуже висока площа, яку доводиться велика кількість атомів заліза, здатних реагувати з киснем.

У 2021 році глобальне виробництво стали зросло на 3,7% порівняно з попереднім роком, досягнувши позначки 1,95 мільярда тонн. Згідно з даними рейтингу World Steel, десятка провідних країн з виробництва сталі містить:

Китай із виробництвом обсягом 1,03 мільярда тонн (зниження на 3% порівняно з 2020 роком).

Індія обсягом 118,1 мільйона тонн (збільшення на 17,8%).

Японія обсягом 96,3 мільйона тонн (збільшення на 15,8%).

США із обсягом 86 мільйонів тонн (збільшення на 18,3%).

Росія обсягом 76 мільйонів тонн (збільшення на 6,1%).

Південна Корея з обсягом 70,6 мільйона тонн (збільшення на 5,2%).

Туреччина обсягом 40,4 мільйона тонн (збільшення на 12,7%).

Німеччина з обсягом 40,1 мільйона тонн (збільшення на 12,3%).

Бразилія обсягом 36 мільйонів тонн (збільшення на 14,7%).

Іран з обсягом 28,5 мільйона тонн (зниження на 1,8%).

Як правильно здавати металобрухт у пункти приймання

Вилучення чорних металів зі сталевої руди потребує значних тимчасових та енергетичних витрат, що негативно позначається на навколишньому середовищі. Крім того, запаси залізної руди у світі обмежені. Шляхом перероблення використаних металевих виробів ми заощаджуємо природні ресурси і навіть можемо отримати прибуток.

Якщо ви збираєтеся вперше здати брухт, приділіть увагу наступним аспектам:

Особливу увагу приділіть дрібним деталям та виробам, оскільки вони цінніші для переробників. Їх обробка та транспортування простіші та економічніші. Великі конструкції зазвичай оцінюються нижче, тому що їх транспортування та зважування вимагають додаткових витрат. Вартість металобрухту також може бути знижена, якщо для підготовки брухту до перероблення потрібне спеціальне обладнання.

Щоб підготувати металобрухт, дотримуйтесь цих рекомендацій:

Розділіть його на чорні та кольорові метали.

Відокремте нержавіючу сталь від вуглецевої, оскільки вона цінніша.

Розберіть складні вироби, видаляючи з них неметалеві частини.

Очистіть брухт від іржі та інших забруднень.

При можливості розріжте складні конструкції на дрібніші частини.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 3,5 грн до 5 грн

Вінницька область — від 2,5 грн до 5 грн

Дніпропетровська область — від 3,5 грн до 5 грн

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 3,5 грн

Запорізька область — від 4 грн до 5 грн

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4 грн

Львівська область — від 3,5 грн до 4,5 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн

Одеська область — від 3,5 грн до 5 грн

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн

Сумська область — від 3,5 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 3,5 грн

Харківська область — від 4 грн до 5 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 3,грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 4 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.