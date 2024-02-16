Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 16 лютого 2024

Виплавка металу. Фото: calmet.com

Місцеві мешканці активно здають латунь на металобрухт, враховуючи потенційну вигоду від цієї діяльності. Процес здачі старих виробів з латуні став популярним серед тих, хто бажає отримати додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні 16 лютого.

Цікаві факти про латунь

Латунь — сплав міді та цинку, частіше всього містить від 55% до 95% міді. Ось кілька цікавих фактів про латунь:

Широке використання . Латунь використовується у виробництві музичних інструментів, механізмів годинників, прикрас, а також у будівельних матеріалах та електротехніці.

. Латунь використовується у виробництві музичних інструментів, механізмів годинників, прикрас, а також у будівельних матеріалах та електротехніці. Довговічність і стійкість . Цей матеріал відомий своєю стійкістю до корозії, що робить його популярним для виробництва водопровідних труб та фітингів.

. Цей матеріал відомий своєю стійкістю до корозії, що робить його популярним для виробництва водопровідних труб та фітингів. Декоративне застосування . Латунь часто використовується в декоративних виробах, таких як рами для картин або дверні ручки, завдяки своїй красивій золотистій відтінкові.

. Латунь часто використовується в декоративних виробах, таких як рами для картин або дверні ручки, завдяки своїй красивій золотистій відтінкові. Обробка. Латунь легко обробляється, що дозволяє створювати складні форми і деталі.

Як правильно здавати латунь на брухт

Для того щоб здати латунь на металобрухт, слід дотримуватися певних правил. Перш за все, необхідно зібрати всі вироби, які ви плануєте віддати, і розділити їх від інших матеріалів, таких як пластик або скло. Потім потрібно зважити латунні вироби, щоб визначити їхню вагу. Далі, потрібно здати латунь у спеціалізований пункт прийому металобрухту. Там вам запропонують вартість за кілограм. Точну суму ви отримаєте після вимірювання ваги вашого брухту та очищення від інших домішок. Наприклад, видалення пластикових елементів або інших матеріалів, які можуть бути присутні на поверхні латуні.

Також важливо мати на увазі, що краще здавати латунь у великих кількостях, оскільки це може позитивно позначитися на ціні за кілограм. Крім того, слід відзначити, що вартість латуні може змінюватися в залежності від ринкових умов та попиту на цей матеріал.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 145 до 170 грн;

Вінницька область — від 125 до 145 грн;

Волинська область — від 95 до 125 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 150 грн;

Житомирська область — від 85 до 105 грн;

Закарпатська область — від 100 до 125 грн;

Запорізька область — від 155 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 130 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 100 грн;

Львівська область — від 115 до 140 грн;

Миколаївська область — від 130 до 150 грн;

Одеська область — від 155 до 175 грн;

Полтавська область — від 155 до 175 грн;

Рівненська область — від 75 до 100 грн;

Сумська область — від 85 до 105 грн;

Тернопільська область — від 80 до 110 грн;

Харьківська область — від 150 до 170 грн;

Хмельницька область — від 120 до 145 грн;

Черкаська область — від 90 до 120 грн;

Чернівецька область — від 110 до 130 грн;

Чернігівська область — від 125 до 155 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та чорних металів в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.