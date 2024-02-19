Цены на медь и цветные металлы в Украине на 19 февраля 2024 года

Выплавка стали. Фото: Shutterstock

По всему миру растет осознание важности переработки металлических материалов, и украинские граждане не являются исключением, приобщаясь к этому тренду из-за сдачи меди в металлолом. Эта инициатива способствует сохранению природных ресурсов и создает новые возможности экономического развития и поддержки сферы вторичной переработки.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в феврале.

Интересные факты о меди

Медь — это один из старейших металлов, используемый человечеством уже тысячи лет. Она обладает свойствами, делающими ее незаменимой во многих отраслях. К примеру, медь является одним из лучших проводников электрического тока и тепла среди металлов, поэтому она широко используется в электротехнике и теплотехнике. Кроме того, медь обладает высокой коррозионной стойкостью, поэтому ее часто используют в производстве трубопроводов для водоснабжения и отопления.

Еще одним интересным свойством меди являются ее антимикробные свойства. Обнаружено, что медь может уничтожать бактерии и вирусы, которые могут быть полезными в медицинских применениях и для изготовления антимикробных поверхностей в общественных местах. Кроме того, медь выглядит привлекательно и хорошо поддается обработке, что делает ее популярным материалом для изготовления украшений и художественных изделий.

Как правильно сдавать медь на лом

Для того, чтобы правильно сдать медь на лом и получить за нее вознаграждение, следует придерживаться нескольких простых шагов. Во-первых, нужно собрать все медные изделия, которые вы хотите сдать. Это могут быть старые трубы, провода, пластины или другие изделия из меди. Убедитесь, что изделия отделены от других материалов, таких как пластик или резина, поскольку это может повлиять на их стоимость.

Затем свяжитесь с местными пунктами приема металлолома или вторичной переработки, чтобы узнать, принимают ли они медные изделия и какие у них требования. Некоторые пункты приема могут потребовать от вас предъявления документов, подтверждающих собственность на медь или ее происхождение. Кроме того, важно учитывать текущие цены на медь на рынке, поскольку они могут изменяться и влиять на стоимость вашего лома.

Цены на лом меди в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 19 февраля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 255 до 275 грн;

Винницкая область — от 220 до 235 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 205 грн;

Житомирская область — от 175 до 195 грн;

Закарпатская область — от 155 до 180 грн;

Запорожская область — от 210 до 225 грн;

Ивано-Франковская область — от 185 до 200 грн;

Кировоградская область — от 195 до 210 грн;

Львовская область — от 175 до 190 грн;

Николаевская область — от 195 до 205 грн;

Одесская область — от 230 до 245 грн;

Полтавская область — от 195 до 215 грн;

Сумская область — от 195 до 205 грн;

Тернопольская область — от 170 до 195 грн;

Харьковская область — от 240 до 255 грн;

Хмельницкая область — от 195 до 215 грн;

Черкасская область — от 155 до 185 грн;

Черновицкая область — от 175 до 190 грн;

Черниговская область — от 190 до 210 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и латуни в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.