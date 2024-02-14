Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 14 жовтня 2023

Виливка металу. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є кольоровим металом, який цінується за свої фізичні характеристики, такі як висока електропровідність, міцність і стійкість до корозії. Її застосовують у різних секторах промисловості, включаючи галузі електротехніки, будівництва, машинобудування та виробництва споживчих товарів. Переробка міді приносить економічну вигоду, скорочує обсяг відходів та викидів у навколишнє середовище, а також зберігає природні ресурси та знижує рівень забруднення.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у лютому.

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Цікаві факти про мідь

За обсягом світового виробництва та споживання, мідь посідає третє місце після заліза та алюмінію. Так, у 2022 році світове виробництво міді становило близько 20 мільйонів тонн, а світове споживання наблизилося до 22 мільйонів тонн; Основними виробниками міді є Чилі, Китай, Перу, США та Австралія, тоді як основними споживачами — Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея.

У ювелірній галузі часто застосовуються сплави міді із золотом, що збільшують стійкість виробів до деформацій та зносу. Чисте золото є м'яким та схильним до деформацій і подряпин металом, у той час, як сплави з вмістом до 25% міді забезпечують відмінну міцність і зносостійкість.

Мідь у природі зазвичай зустрічається в вигляді самородків частіше, ніж золото, срібло і навіть залізо, приймаючи форму самородків, руд та різних сполук, таких як сульфіди та оксиди. Самородки міді можуть мати різні форми, включаючи кубічні, призматичні та неправильні, їх розміри можуть змінюватись від кількох міліметрів до кількох метрів у діаметрі.

Мідь є ключовим мікроелементом, необхідним для нормального функціонування людського організму, оскільки вона становить частку більш ніж 300 ферментів, які відіграють важливу роль у різних метаболічних процесах.

Мідь — потужний антибактеріальний матеріал. Завдяки своїй унікальній здатності вбивати бактерії на поверхні вона може бути ідеальним матеріалом для забезпечення стерильності у різних середовищах. Цей антибактеріальний ефект обумовлений виділенням іонів міді при контакті з вологою, які руйнують клітинні мембрани бактерій, окисленням міді, що створює несприятливе середовище для бактерій на поверхні, а також каталітичною дією міді, що сприяє утворенню активних форм кисню, що знищують бактерії.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання вторсировини

Як ми писали вище, мідь є досить цінним металом, який знаходить застосування у різних галузях промисловості. Ціни на мідь у пунктах приймання вторинної сировини можуть значно змінюватись залежно від стану брухту, наявності домішок, а також якості самого металу.

Щоб отримати максимальну суму за зданий мідний брухт, важливо виконати кілька простих кроків перед тим як принести його на пункт приймання вторинної сировини. Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби з інших матеріалів і металів.

Якщо у вас є мідні дроти, ви, звичайно, можете принести їх з ізоляцією. Однак важливо пам'ятати, що в цьому випадку не можна очікувати, що ви отримаєте 100% вартості ваги, оскільки ізоляція додає вагу, яку не буде враховано після зважування. Деякі люди видаляють ізоляцію, спалюючи її, але слід пам'ятати, що мідні кабелі із сильним окисленням від вогню можуть мати нижчу вартість.

Пункти приймання металобрухту готові приймати різні види міді, такі як кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками.

Найбільш вигідно привозити великі обсяги міді за один раз, оскільки в цьому випадку більшість пунктів приймання брухту запропонують вам вигідніші тарифи.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями пунктів приймання металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 220 до 265 грн;

Вінницька область — від 180 до 210 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 250 грн;

Житомирська область — від 190 до 210 грн;

Закарпатська область — від 180 до 200 грн;

Запорізька область — від 200 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 205 грн;

Кіровоградська область — від 165 до 195 грн;

Львівська область — від 180 до 200 грн;

Миколаївська область — від 200 до 230 грн;

Одеська область — від 210 до 265 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 185 грн;

Харківська область — від 215 до 275 грн;

Хмельницька область — від 190 до 230 грн;

Черкаська область — від 170 до 190 грн;

Чернівецька область — від 180 до 195 грн;

Чернігівська область — від 200 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та чорних металів в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.