Цены на медь и цветные металлы в Украине на 24 февраля 2024 года

Обработка металлов. Фото: Dean Davis Фото

Сдача меди на металлолом становится все более выгодной опцией для заработка дополнительного дохода. Благодаря постоянному росту цен на этот металл многие люди используют эту возможность для получения дополнительных средств .

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в феврале.

Интересные факты о меди

Медь используется человечеством уже более 10 000 лет. Она была одним из первых металлов, использованных для изготовления инструментов и украшений.

Медь известна своими антибактериальными свойствами. Некоторые исследования показали, что металл может снижать количество бактерий на поверхности, что делает его полезным для изготовления медицинского оборудования и посуды.

Медь является одним из самых перерабатываемых металлов. После использования ее можно восстановить без потери качества, что делает ее эффективным и экологически чистым материалом.

Медь является одним из лучших проводников электрической энергии. Поэтому она широко используется в производстве электрических проводов и кабелей.

Медь используется не только в промышленности, но и в искусстве. Его используют для изготовления скульптур, рельефов, музыкальных инструментов и других художественных изделий.

Как правильно сдавать медь на лом

Сдача меди на металлолом может быть выгодным способом получения дополнительных средств, но важно соблюдать некоторые правила для максимизации прибыли и эффективного использования ресурсов. Во-первых, перед тем как сдавать этот металл на лом, важно отделить его от других материалов, таких как пластик, резина или другие металлы. Это позволит избежать штрафов или потери времени на сортировку в пункте приема.

Во-вторых, перед тем как отправить медь на металлолом, рекомендуется проверить ее чистоту. Материал без примесей или загрязнений может быть оценен дороже, поэтому удаление любых ненужных элементов будет верным решением. Кроме того, храните медь в чистом и сухом месте до момента сдачи, чтобы избежать коррозии и других повреждений, которые могут снизить ее стоимость.

Цены на лом меди в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 24 февраля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 260 до 290 грн;

Винницкая область — от 240 до 255 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 225 грн;

Житомирская область — от 195 до 220 грн;

Закарпатская область — от 170 до 205 грн;

Запорожская область — от 210 до 225 грн;

Ивано-Франковская область — от 190 до 220 грн;

Кировоградская область — от 195 до 215 грн;

Львовская область — от 175 до 195 грн;

Николаевская область — от 195 до 215 грн;

Одесская область — от 230 до 255 грн;

Полтавская область — от 195 до 215 грн;

Сумская область — от 195 до 225 грн;

Тернопольская область — от 190 до 215 грн;

Харьковская область — от 230 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 195 до 210 грн;

Черкасская область — от 175 до 195 грн;

Черновицкая область — от 175 до 195 грн;

Черниговская область — от 195 до 215 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.