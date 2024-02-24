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Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді у лютому

24 лютого 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 24 лютого 2024 року
Обробка металу. Фото: Dean Davis Photography
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Здавання міді на металобрухт стає все більш вигідною опцією для заробітку додаткового доходу. Завдяки постійному зростанню цін на цей метал, багато людей використовують цю можливість для отримання додаткових коштів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у лютому.

Цікаві факти про мідь

Мідь використовується людством вже понад 10 000 років. Вона була одним із перших металів, які були використані для виготовлення інструментів та прикрас.

Мідь відома своїми антибактеріальними властивостями. Деякі дослідження показали, що цей метал може знижувати кількість бактерій на поверхні, що робить його корисним для виготовлення медичного обладнання та посуду.

Мідь є одним з найбільш перероблюваних металів. Після використання її можна відновити без втрати якості, що робить її ефективним і екологічно чистим матеріалом.

Мідь є одним з кращих провідників електричної енергії. Тому вона широко використовується у виробництві електричних дротів та кабелів.

Мідь використовується не лише у промисловості, а й у мистецтві. Її використовують для виготовлення скульптур, рельєфів, музичних інструментів та інших художніх виробів.

Як правильно здавати мідь на брухт

Здавання міді на металобрухт може бути вигідним способом отримання додаткових коштів, але важливо дотримуватися деяких правил для максимізації прибутку та ефективного використання ресурсів. По-перше, перед тим як здавати цей метал на брухт, важливо відокремити його від інших матеріалів, таких як пластик, гума або інші метали. Це дозволить уникнути штрафів або втрати часу на сортування у пункті прийому.

По-друге, перед тим як відправити мідь на металобрухт, рекомендується перевірити її чистоту. Матеріал без домішок або забруднень можуть оцінити дорожче, тому видалення будь-яких непотрібних елементів буде вірним рішенням. Крім того, зберігайте мідь у чистому та сухому місці до моменту її здачі, щоб уникнути корозії та інших пошкоджень, які можуть знизити її вартість.

Ціни на брухт міді в Україні у лютому

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 24 лютого 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 260 до 290 грн;
  • Вінницька область — від 240 до 255 грн;
  • Дніпропетровська область — від 200 до 225 грн;
  • Житомирська область — від 195 до 220 грн;
  • Закарпатська область — від 170 до 205 грн;
  • Запорізька область — від 210 до 225 грн;
  • Івано-Франківська область — від 190 до 220 грн;
  • Кіровоградська область — від 195 до 215 грн;
  • Львівська область — від 175 до 195 грн;
  • Миколаївська область — від 195 до 215 грн;
  • Одеська область — від 230 до 255 грн;
  • Полтавська область — від 195 до 215 грн;
  • Сумська область — від 195 до 225 грн;
  • Тернопільська область — від 190 до 215 грн;
  • Харківська область — від 230 до 250 грн;
  • Хмельницька область — від 195 до 210 грн;
  • Черкаська область — від 175 до 195 грн;
  • Чернівецька область — від 175 до 195 грн;
  • Чернігівська область — від 195 до 215 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзичормету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото в Україні. 

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