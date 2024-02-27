Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 27 февраля 2024 года

Изготовление стали. Фото: из открытых источников

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь — это сплав железа, углерода и хрома, отличающийся высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к коррозии. Благодаря этим свойствам, этот металл широко используется в различных сферах производства и экономики. Его используют в строительстве, машиностроении, пищевой индустрии, медицине, энергетике и остальных отраслях. Нержавейка является важным материалом для изготовления посуды, сантехники, автомобилей, судов, трубопроводов, мостов и различных конструкций.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в феврале.

Интересные факты о нержавеющей стали

Нержавеющая сталь устойчива к пятнам и ржавчине благодаря высокому содержанию хрома. Это означает, что этот металл можно использовать почти повсюду, поскольку он не так легко тускнеет, как другие металлы. Кроме того, нержавеющая сталь – очень эстетичный материал. Ее гладкая, блестящая поверхность хорошо сочетается с разными стилями и дизайнами.

Эрнест Стюарт был английским металлургом, сыгравшим важную роль в разработке и коммерциализации нержавеющей стали. В 1913 году он запатентовал сплав, устойчивый к ржавчине и коррозии Стюарт не был первым, кто создал нержавеющую сталь. Остальные металлурги уже экспериментировали с хромосодержащими сплавами. Однако именно Стюарт добился успеха в разработке сплава, который был достаточно прочным и ковким, чтобы его можно было использовать в промышленных масштабах.

Нити из нержавеющей стали используются в перчатках для сенсорных экранов из-за проводимости металла. Нержавеющая сталь является проводником, поэтому она может имитировать прикосновение пальца к экрану.

Нержавеющая сталь используется как в аэрокосмической, так и в атомной энергетике из-за ее устойчивости к высокотемпературному окислению. По сравнению с другими металлами она обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать высокие нагрузки и экстремальные температуры, а также обеспечивает надежное крепление деталей в условиях высоких нагрузок и температур.

Нержавеющая сталь – это материал, который отлично подходит для использования в различных проектах, а также экологически чистый материал. После использования его можно переделать, что сводит к минимуму влияние на окружающую среду.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь на металлолом в феврале

Цены на нержавеющую сталь в пунктах приема вторсырья зависят от нескольких факторов, которые нужно учитывать, если вы хотите извлечь максимальную выгоду от продажи лома. К примеру, следует помнить, что стоимость высоколегированной стали выше, чем цена слаболегированной. Это объясняется тем, что высоколегированные стали содержат более ценные и дорогостоящие компоненты, такие как хром, никель, молибден и ванадий.

Качество нержавеющей стали можно определить, обратив внимание на следующие признаки:

Высоколегированная нержавеющая сталь сохраняет стойкость к коррозии, не изменяя цвет и не образуя желтые пятна воды. Кроме того, она обладает достаточной стойкостью к коррозии для выдерживания воздействия солевого раствора. Короткие и прямые искры при обработке стали также свидетельствуют о ее высоком качестве.

Одной из известных марок нержавеющей стали является A2, широко используемая в производстве различных кухонных принадлежностей. A2 — высоколегированная сталь с более чем 12% хрома.

Лом нержавеющей стали, содержащий никель, часто делится на две категории. Первая группа включает в себя от 2 до 5% никеля и в основном состоит из сантехнических отходов. Вторая группа включает термостойкие металлы, такие как пластины, обрезки и строительные отходы, содержащие около 12% никеля.

Для лучшей цены за нержавеющую сталь рекомендуется подготовить лом перед сдачей. Важно его правильно классифицировать в зависимости от типа. Также необходимо избавиться от грязи, пластика и других неметаллических включений, которые могут присутствовать в изделиях. Если есть возможность, заранее взвесьте свой металлолом, чтобы оценить приблизительную цену и избежать недоразумений на пунктах приемки.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 25 до 40 грн

Винницкая область — от 15 до 30 грн

Днепропетровская область — от 20 до 45 грн

Житомирская область — от 20 до 30 грн

Закарпатская область — от 15 до 25 грн

Запорожская область — от 20 до 30 грн

Ивано—Франковская область — от 20 до 25 грн

Кировоградская область — от 20 до 35 грн

Львовская область — от 20 до 35 грн

Николаевская область — от 25 до 35 грн

Одесская область — от 30 до 45 грн

Полтавская область — от 30 до 40 грн

Сумская область — от 20 до 30 грн

Тернопольская область — от 25 до 35 грн

Харьковская область — от 30 до 40 грн

Хмельницкая область — от 20 до 30 грн

Черкасская область — от 15 до 25 грн

Черновицкая область — от 25 до 30 грн

Черниговская область — от 15 до 25 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.