Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні станом на 27 лютого 2024 року

Виготовлення сталі. Фото: з відкритих джерел

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавійна сталь — це сплав заліза, вуглецю та хрому, який відрізняється високою міцністю, довговічністю та стійкістю до корозії. Завдяки цим властивостям цей метал широко використовується в різних сферах виробництва та економіки. Його застосовують у будівництві, машинобудуванні, харчовій промисловості, медицині, енергетиці та інших галузях. Нержавійна сталь є важливим матеріалом для виготовлення посуду, сантехніки, автомобілів, суден, трубопроводів, мостів та різних конструкцій.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг нержавійної сталі в Україні у лютому.

Цікаві факти про нержавійну сталь

Нержавійна сталь стійка до плям та іржі завдяки високому вмісту хрому. Це означає, що цей метал можна використовувати майже всюди, оскільки він не так легко тьмяніє, як інші метали. Крім того, нержавійна сталь — дуже естетичний матеріал. Її гладка, блискуча поверхня добре поєднується з різними стилями та дизайнами.

Ернест Стюарт був англійським металургом, який відіграв важливу роль у розробці та комерціалізації нержавійної сталі. У 1913 році він запатентував сплав, який був стійкий до іржі та корозії. Стюарт не був першим, хто створив нержавійну сталь. Інші металурги вже експериментували з хромовмісними сплавами. Однак саме Стюарт досяг успіху в розробці сплаву, який був досить міцним і ковким, щоб його можна було використовувати в промислових масштабах.

Нитки із нержавійної сталі використовуються в рукавичках для сенсорних екранів через провідність металу. Нержавійна сталь є провідником, тому вона може імітувати дотик пальця до екрана.

Нержавійна сталь використовується як в аерокосмічній, так і в атомній енергетиці через її стійкість до високотемпературного окиснення. Порівняно з іншими металами вона має достатню міцність, щоб витримувати високі навантаження та екстремальні температури, а також забезпечує надійне кріплення деталей в умовах високих навантажень та температур.

Нержавійна сталь — це матеріал, який відмінно підходить для використання в різних проєктах, а також є екологічно чистим матеріалом. Після використання його можна переробити, що зводить до мінімуму вплив на довкілля.

Як найдорожче здати нержавійну сталь на брухт у лютому

Ціни на нержавійну сталь у пунктах приймання вторинної сировини залежать від декількох факторів, які потрібно враховувати, якщо ви хочете отримати максимальну вигоду від продажу брухту. Наприклад, слід пам'ятати, що вартість високолегованої сталі вища, ніж ціна слаболегованої. Це пояснюється тим, що високолеговані сталі містять більш цінні та дорогі компоненти, такі як хром, нікель, молібден та ванадій.

Якість нержавійної сталі можна визначити, звернувши увагу на такі ознаки:

Високолегована нержавійна сталь зберігає стійкість до корозії, не змінюючи колір і не утворюючи жовті плями від води. Крім того, вона має достатню стійкість до корозії для витримування впливу сольового розчину. Короткі та прямі іскри при обробці сталі також свідчать про її високу якість.

Однією з відомих марок нержавійної сталі є A2, що широко використовується у виробництві різних кухонних речей. A2 — високолегована сталь із більш ніж 12% вмістом хрому.

Брухт нержавійної сталі, що містить нікель, часто поділяється на дві категорії. Перша група включає від 2 до 5% нікелю та в основному складається із сантехнічних відходів. Друга група включає термостійкі метали, такі як пластини, обрізки та будівельні відходи, що містять близько 12% нікелю.

Для кращої ціни за нержавійну сталь рекомендується підготувати брухт перед здаванням. Важливо його правильно класифікувати залежно від типу. Також необхідно позбутися бруду, пластику та інших неметалевих включень, які можуть бути присутніми у виробах. Якщо є можливість, наперед зважте свій брухт, щоб оцінити приблизну ціну та уникнути непорозумінь на пунктах приймання.

Ціни на брухт нержавійної сталі в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг "нержавійки", згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 25 до 40 грн

Вінницька область — від 15 до 30 грн

Дніпропетровська область — від 20 до 45 грн

Житомирська область — від 20 до 30 грн

Закарпатська область — від 15 до 25 грн

Запорізька область — від 20 до 30 грн

Івано-Франківська область — від 20 до 25 грн

Кіровоградська область — від 20 до 35 грн

Львівська область — від 20 до 35 грн

Миколаївська область — від 25 до 35 грн

Одеська область — від 30 до 45 грн

Полтавська область — від 30 до 40 грн

Сумська область — від 20 до 30 грн

Тернопільська область — від 25 до 35 грн

Харківська область — від 30 до 40 грн

Хмельницька область — від 20 до 30 грн

Черкаська область — від 15 до 25 грн

Чернівецька область — від 25 до 30 грн

Чернігівська область — від 15 до 25 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.