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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июле

12 июля 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 12 июля 2024 года
Работники на чугунном заводе. Фото: Nickel Mines Ltd
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В настоящее время цены на металлолом меди в Украине остаются стабильными, при этом их дальнейший рост пока не прогнозируется. Это обусловлено сбалансированностью между предложением и спросом на рынке металлолома, а также общей экономической устойчивостью.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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В поисках максимально выгодных условий для сдачи металлолома следует обращать внимание на металлургические предприятия и вторичные перерабатывающие заводы с современным оборудованием. Такие предприятия обычно находятся в промышленных центрах и крупных городах, где обеспечен высокий спрос на металлолом и поддерживается эффективная инфраструктура для переработки и транспортировки материалов.

Кроме того, стоимость металлолома меди может варьироваться в зависимости от региона. Например, в регионах с высоким уровнем индустриализации и большим объемом производства электротехнических изделий или строительных материалов цены могут быть выше из-за повышенного спроса на медный лом для вторичной переработки.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак сказал, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако эксперт отмечает, что говорить об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Новак добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 12 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 200 до 240 грн;
  • Винницкая область — от 200 до 250 грн;
  • Днепропетровская область — от 220 до 260 грн;
  • Житомирская область — от 185 до 210 грн;
  • Закарпатская область — от 190 до 220 грн;
  • Запорожская область — от 200 до 240 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 190 до 220 грн;
  • Кировоградская область — от 185 до 210 грн;
  • Львовская область — от 180 до 215 грн;
  • Николаевская область — от 190 до 230 грн;
  • Одесская область — от 195 до 240 грн;
  • Полтавская область — от 180 до 230 грн;
  • Сумская область — от 180 до 225 грн;
  • Тернопольская область — от 180 до 215 грн;
  • Харьковская область — от 190 до 250 грн;
  • Хмельницкая область — от 200 до 240 грн;
  • Черкасская область — от 190 до 225 грн;
  • Черновицкая область — от 190 до 225 грн;
  • Черниговская область — от 195 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и алюминий.

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