Цены на медь и цветные металлы в Украине на 12 июля 2024 года

Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июле
В настоящее время цены на металлолом меди в Украине остаются стабильными, при этом их дальнейший рост пока не прогнозируется. Это обусловлено сбалансированностью между предложением и спросом на рынке металлолома, а также общей экономической устойчивостью.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.
Где дороже всего принимают лом меди
В поисках максимально выгодных условий для сдачи металлолома следует обращать внимание на металлургические предприятия и вторичные перерабатывающие заводы с современным оборудованием. Такие предприятия обычно находятся в промышленных центрах и крупных городах, где обеспечен высокий спрос на металлолом и поддерживается эффективная инфраструктура для переработки и транспортировки материалов.
Кроме того, стоимость металлолома меди может варьироваться в зависимости от региона. Например, в регионах с высоким уровнем индустриализации и большим объемом производства электротехнических изделий или строительных материалов цены могут быть выше из-за повышенного спроса на медный лом для вторичной переработки.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак сказал, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако эксперт отмечает, что говорить об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургии можно будет только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.
Новак добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.
Цены на металлолом в Украине в июле
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 12 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 200 до 240 грн;
- Винницкая область — от 200 до 250 грн;
- Днепропетровская область — от 220 до 260 грн;
- Житомирская область — от 185 до 210 грн;
- Закарпатская область — от 190 до 220 грн;
- Запорожская область — от 200 до 240 грн;
- Ивано-Франковская область — от 190 до 220 грн;
- Кировоградская область — от 185 до 210 грн;
- Львовская область — от 180 до 215 грн;
- Николаевская область — от 190 до 230 грн;
- Одесская область — от 195 до 240 грн;
- Полтавская область — от 180 до 230 грн;
- Сумская область — от 180 до 225 грн;
- Тернопольская область — от 180 до 215 грн;
- Харьковская область — от 190 до 250 грн;
- Хмельницкая область — от 200 до 240 грн;
- Черкасская область — от 190 до 225 грн;
- Черновицкая область — от 190 до 225 грн;
- Черниговская область — от 195 до 230 грн.
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