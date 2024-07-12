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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у липні

12 липня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 12 липня 2024 року
Працівники на чавунному заводі. Фото: Nickel Mines Ltd
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наразі ціни на брухт міді в Україні залишаються стабільними, при цьому їхнє подальше зростання поки що не прогнозується . Це зумовлено збалансованістю між пропозицією і попитом на ринку металобрухту, а також загальною економічною стабільністю.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.

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У пошуках максимально вигідних умов для здачі металобрухту, слід звертати увагу на металургійні підприємства та вторинні переробні заводи з сучасним обладнанням. Такі підприємства зазвичай знаходяться в промислових центрах та великих містах, де забезпечений високий попит на металобрухт і підтримується ефективна інфраструктура для переробки і транспортування матеріалів.

Окрім того, вартість брухту міді може варіюватися в залежності від регіону. Наприклад, у регіонах з високим рівнем індустріалізації та великим обсягом виробництва електротехнічних виробів чи будівельних матеріалів ціни можуть бути вищими через підвищений попит на мідний брухт для вторинної переробки.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак сказав, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте експерт зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у липні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 12 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 200 до 240 грн;
  • Вінницька область — від 200 до 250 грн;
  • Дніпропетровська область — від 220 до 260 грн;
  • Житомирська область — від 185 до 210 грн;
  • Закарпатська область — від 190 до 220 грн;
  • Запорізька область — від 200 до 240 грн;
  • Івано-Франківська область — від 190 до 220 грн;
  • Кіровоградська область — від 185 до 210 грн;
  • Львівська область — від 180 до 215 грн;
  • Миколаївська область — від 190 до 230 грн;
  • Одеська область — від 195 до 240 грн;
  • Полтавська область — від 180 до 230 грн;
  • Сумська область — від 180 до 225 грн;
  • Тернопільська область — від 180 до 215 грн;
  • Харківська область — від 190 до 250 грн;
  • Хмельницька область — від 200 до 240 грн;
  • Черкаська область — від 190 до 225 грн;
  • Чернівецька область — від 190 до 225 грн;
  • Чернігівська область — від 195 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на чорметлатунь та алюміній.

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