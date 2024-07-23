Цены в Украине — эксперты предупреждают о резком подорожании молока

Молочные продукты на полке. Фото: dsnews.ua

На украинских полках ожидается подорожание молока и кисломолочных продуктов из-за увеличения стоимости сырья, энергетических и других затрат. Известно, когда следует ожидать резкого роста цен.

Об этом говорится в материале Agronews.ua.

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Динамика цен на молоко

По данным Государственной службы статистики, официальные годовые изменения стоимости молока и кисломолочной продукции фиксируют рост в около 7%. Это более или менее стабильная динамика для этого года, говорят эксперты.

При этом в первом полугодии конечная цена молочных продуктов сохраняла темпы роста несколько выше годовой динамики общих потребительских цен. Такая тенденция базировалась на инфляции закупочной стоимости сырого молока, которая, в частности, в конце 2023-го подскочила на 20%, а также на прогнозах Инфагро, свидетельствующих о сохранении годовых темпов роста цен сырья для первого полугодия текущего года.

Источник: agronews.ua

Когда резко подскочат цены

По словам экспертов, ощутимые изменения ожидаются во второй половине года, а именно — в четвертом квартале.

"Здесь не надо уже гадать, ведь цены на сырое молоко не будут снижаться, как из-за роста себестоимости, так и из-за снижения предложения. Рост стоимости сырья, энергетических и других затрат заставит переработчиков активнее торпедировать сети по поднятию цен на полки", — отмечает издание.

Учитывая это, следует готовиться к существенному повышению цен на свежие молочные продукты. Эксперты отмечают, что пока неясен оптимизм экономистов, прогнозирующих "сохранение показателей потребительской инфляции на конец года".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В связи с этим, следует готовиться к более высоким ценам.

Также мы писали, что повышение акцизов на горючее приведет к росту цен на все товары, ведь расходы на топливо включены в себестоимость всех производств. Это особенно ощутимо при массовых отключениях электроэнергии, когда бизнес вынужден использовать генераторы.