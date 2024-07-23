Ціни в Україні — експерти попереджають про різке здорожчання молока

Молочні продукти на полиці. Фото: dsnews.ua

На українських полицях очікується подорожчання молока та кисломолочних продуктів через зростання вартості сировини, енергетичні та інші витрати. Відомо, коли слід чекати різкого зростання цін.

Про це йдеться у матеріалі Agronews.ua.

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Динаміка цін на молоко

За даними Державної служби статистики, офіційні річні зміни вартості молока та кисломолочної продукції фіксують зростання на близько 7%. Це більш менш стабільна динаміка для цього року, кажуть експерти.

При цьому у першому півріччі кінцева ціна молочних продуктів зберігала темпи зростання дещо вищі за річну динаміку загальних споживчих цін. Така тенденція базувалась на інфляції закупівельної вартості сирого молока, яка, зокрема, наприкінці 2023-го підскочила на 20%, а також на прогнозах Інфагро, які свідчать про збереження річних темпів росту цін сировини для першого півріччя поточного року.

Джерело: agronews.ua

Коли різко підскочать ціни

За словами експертів, відчутні зміни очікуються у другій половині року, а саме — у четвертому кварталі.

"Тут не треба вже гадати, адже ціни на сире молоко не будуть знижуватися як через зростання собівартості, так і через зниження пропозиції. Ріст вартості сировини, енергетичних та інших витрат змусить переробників активніше торпедувати мережі щодо підняття цін на полиці", — зауважує видання.

З огляду на це, слід готуватися до суттєвого підвищення цін на свіжі молочні продукти. Експерти зауважують, що поки незрозумілий оптимізм економістів, які прогнозують "збереження показників споживчої інфляції на кінець року".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через аномальну спеку та перебої з електроенергією для поливу суттєво страждає врожай овочів на півдні країни, що може призвести до дефіциту на ринку під кінець літа. У зв'язку з цим слід готуватися до вищих цін.

Також ми писали, що підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на всі товари, адже витрати на паливо включені у собівартість усіх виробництв. Це особливо відчутно під час масових відключень електроенергії, коли бізнес змушений використовувати генератори.