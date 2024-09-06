Сколько стоят квартиры в новостройках — цены по Украине

Женщина с ребенком возле дома. Фото: УНІАН

Украинский маркетплейс недвижимости Dim.Ria провел анализ изменений на рынке недвижимости по состоянию на конец лета 2024 года. В августе средняя стоимость квадратного метра немного снизилась почти во всех областях Украины.

Об этом говорится в материалах Dim.Ria.

Читайте также:

Как изменились цены и спрос на новостройки в Украине

По состоянию на конец августа 2024 года в 77% новостроек Украины остаются активными отделы продаж. С начала лета было введено в эксплуатацию 23 новостройки, включающих 72 секции: по 6 новостроек в Киевской и Львовской областях, 5 — в Ивано-Франковской, по 2 — в Днепропетровской и Одесской областях, и по одному объекту в Житомирской и Хмельницкой областях.

В августе средняя стоимость квадратного метра в долларах снизилась почти во всех областях Украины, однако по сравнению с прошлым годом цены выросли в половине регионов. Наибольший рост стоимости был зафиксирован в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Черкасской областях. Самые высокие цены на первичном рынке хранятся в Киеве, где средняя стоимость составляет 1338 долларов за квадратный метр.

Сколько стоит 1 квадратный метр в новостройках. Скриншот: Dim.Ria

Аналитики DIM.RIA зафиксировали значительное оживление интереса к первичному жилью среди пользователей из всех областей в августе, но за год наблюдается тенденция к снижению активности. Исключением стали Киевская область, где количество поисковых запросов выросло в полтора раза по сравнению с августом 2023 года и Житомирская область, где также произошло незначительное увеличение поисковой активности.

Спрос на новостройки в Украине. Скриншот: Dim.Ria

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости до конца 2024 года. Будут толкать стоимость жилья вверх ряд ключевых экономических факторов.

Мы также писали, что цены на рынке недвижимости в Украине продолжают расти. В частности, в начале сентября изменилась стоимость аренды квартир в Киеве.