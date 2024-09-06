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Ціни на новобудови — скільки коштують квартири в Україні

6 вересня 2024 17:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Скільки коштують квартири в новобудовах — ціни по Україні
Жінка з дитиною біля будинку. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Український маркетплейс нерухомості Dim.Ria провів аналіз змін на ринку нерухомості станом на кінець літа 2024 року. У серпні середня вартість квадратного метра трохи знизилася майже в усіх областях України.

Про це йдеться в матеріалах Dim.Ria.

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Як змінились ціни та попит на новобудови в Україні

Станом на кінець серпня 2024 року, у 77% новобудов України залишаються активними відділи продажів. З початку літа було введено в експлуатацію 23 новобудови, що включають 72 секції: по 6 новобудов у Київській та Львівській областях, 5 — в Івано-Франківській, по 2 — у Дніпропетровській та Одеській областях, і по одному об’єкту в Житомирській та Хмельницькій областях.

У серпні середня вартість квадратного метра у доларах дещо знизилася майже в усіх областях України, проте порівняно з минулим роком ціни зросли в половині регіонів. Найбільше зростання вартості зафіксували в Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській та Черкаській областях. Найвищі ціни на первинному ринку зберігаються у Києві, де середня вартість становить 1 338 доларів за квадратний метр.

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Скільки коштує 1 квадратний метр у новобудовах. Скриншот: Dim.Ria

Аналітики DIM.RIA зафіксували значне пожвавлення інтересу до первинного житла серед користувачів з усіх областей у серпні, але загалом за рік спостерігається тенденція до зниження активності. Винятком стали Київська область, де кількість пошукових запитів зросла в півтора раза порівняно з серпнем 2023 року, та Житомирська область, де також відбулося незначне збільшення пошукової активності.

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Попит на новобудови в Україні. Скриншот: Dim.Ria

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.

Ми також писали, що ціни на ринку нерухомості в Україні продовжують зростати. Зокрема, на початку вересня змінилась вартість оренди квартир у Києві.

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