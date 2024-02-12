Цены на аренду в Луцке в феврале 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Тернополе.

Ночной Луцк. Фото: Ivan Serediuk\Unsplash

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году многие украинцы предстают перед трудностями в поиске арендного жилья из-за растущих цен в крупных городах. В Луцке и всей западной Украине стоимость аренды квартир стремительно растет с начала вторжения России и не показывает признаков снижения на второй год войны. Однако не стоит отчаиваться. Здесь все еще есть варианты жилья, сочетающие комфорт и разумную цену.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Луцке в 2024 году и сколько стоит снять жилье в феврале.

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Как изменились цены на аренду в Луцке

К концу декабря 2023 средняя арендная плата за однокомнатные квартиры в Луцке и Волынской области достигла 12 700 гривен. За прошлый год стоимость аренды однокомнатного жилья в этом регионе продемонстрировала рекордный рост среди всех областей Украины – 86,7%. В тот же период арендная плата за двухкомнатные квартиры в Луцке в среднем составила 13 454 гривны, что на 85% превысило уровень 2022 года. Это также рекордный показатель среди всех областей Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.Ria.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине по состоянию на 2023 год. Фото: Dim.Ria

В то же время, по информации от ВСН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с хорошими условиями в центре города осенью составляла примерно 10 тысяч гривен в месяц. В новостройках 55-го микрорайона с евроремонтом и новой мебелью цены колебались от 10 до 12 тысяч гривен. В старых домах и пригородных районах города аренда более доступна, средняя цена составляла 6 тысяч гривен в месяц, однако такие квартиры обычно имеют централизованное отопление, что повышает расходы на коммунальные услуги, особенно в зимний период, до 4 тысяч гривен.

По данным платформы объявлений M2bomber, в феврале 2024 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Луцке составила 11 760 гривен. Это на 7,5% ниже, чем в декабре 2023 года, согласно статистике Dim.Ria.

Соответственно, средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в феврале 2024 составила 14 000 гривен. Это на 4% выше средних цен в 2023 году, по данным Dim.Ria.

Квартиры, сдающиеся в аренду в Луцке и цены на них

1-комната квартира с автономным отоплением

Первая квартира из нашего списка. Она сдается в новом ЖК "Дрим Таун". Жилье оборудовано новой мебелью и техникой. Также здесь установлено автономное газовое отопление, теплый пол в ванной комнате и балконе, а также 25 розеток. В квартире подготовлена сеть для автономного питания. Оборудование: духовой шкаф Gorenje, газовая варочная поверхность Whirpool, холодильник с морозильной камерой Gorenje, стиральная машина Samsung, оптоволоконный интернет.

Стоимость аренды: 11 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры с автономным отоплением. Фото: OLX

3-комнатная квартира для порядочной семьи

Как отмечает автор объявления, эта трехкомнатная квартира сдается в аренду для порядочной семьи. Квартира полностью меблирована и оснащена техникой, включая встроенный холодильник с морозильной камерой и дополнительную морозильную камеру, духовой электрический шкаф, газовую варочную плиту, микроволновку, посудомоечную машину Bosch, а также дополнительный масляный радиатор и тепловентилятор с увлажнением.

Квартира включает в себя прихожую с гардеробом, большую спальню-студию с раскладным диваном и матрасом, детскую комнату со встроенным гардеробом и двухъярусной кроватью, полностью меблированную взрослую спальню с лоджией, и ванную комнату со стиральной машиной Bosch.

Стоимость аренды: 12 000 грн.

Объявления по аренде 3-комнатной квартиры. Фото: OLX

2-комнатная квартира после ремонта

Следующая двухкомнатная квартира-студия сдается в аренду в доме по адресу ул. Арцеулова, 3. Она расположена на 6 этаже 9-этажного дома и имеет общую площадь 55 квадратных метров. Как отмечает автор, жилье находится в отличном состоянии.

Рядом находится развитая инфраструктура с магазинами, аптеками и парковкой. В шаговой доступности ТРЦ "ПортCity", университет и остановки общественного транспорта. Предпочтение отдается аренде на длительный срок порядочным людям без домашних животных.

Стоимость аренды: 13 000 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры после ремонта. Фото: OLX

Стильная 1-комнатная квартира

Следующая квартира из нашего списка сдается в центре престижного микрорайона на проспекте Соборности. Недавно здесь был произведен современный ремонт. Квартира оснащена всей необходимой техникой: smart-телевизором, холодильником, стиральной и посудомоечной машинами, а также кондиционером.

Преимуществом квартиры является удачно сделанное зонирование на зону отдыха, столовую и спальную зону. В наличии теплый пол и бойлер для нагрева воды. Как отмечает автор, локация с минутным доступом ко всей инфраструктуре.

Стоимость аренды: 14 000 грн.

Объявления по аренде стильной 1-комнатной квартиры. Фото: OLX

Просторная 3-комнатная квартира

Последняя квартира из нашего списка сдается в аренду в доме по адресу ул. Черновола 2в. Рядом есть магазины, аптеки, ТРЦ, школа, детская поликлиника и т.д.

Окна выходят на две стороны, а квартира имеет три закрытых балкона. Полностью меблирована и оборудована техникой, но при желании можно докупить холодильник, чайник и микроволновку (ее нет вовсе). В квартире также установлен бойлер. Просторная планировка: ванная комната — более 10 квадратных метров, кухня объединена с залом и две спальни.

Стоимость аренды: 15 000 грн.

Объявления по аренде просторной 3-комнатной квартиры. Фото: OLX

Напомним, мы рассказывали, как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе. В Ивано-Франковске, как и в целом по всей западной Украине с началом войны, резко выросли, но и на второй год войны останавливаться, похоже, не планируют.

Также мы рассказали о ценах на аренду в Черновцах. Черновцы – единственный город кроме Херсона, где в 2023 году уменьшились цены на аренду однокомнатных квартир.