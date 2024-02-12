Ціни на оренду у Луцьку у лютому 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Тернополі

Нічний Луцьк. Фото: Ivan Serediuk\Unsplash

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2024 році багато українців постають перед труднощами в пошуку орендного житла через зростаючі ціни у великих містах. У Луцьку та по всій західній Україні вартість оренди квартир стрімко зростає з початку вторгнення Росії та не показує ознак зниження на другий рік війни. Однак не варто зневірятись. Тут все ще є варіанти житла, що поєднують комфорт та розумну ціну.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Луцьку у 2024 році та скільки коштує зняти тут житло у лютому.

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Як змінились ціни на оренду у Луцьку

До кінця грудня 2023 року середня орендна плата за однокімнатні квартири в Луцьку та Волинській області сягнула 12 700 гривень. За минулий рік вартість оренди однокімнатного житла у цьому регіоні продемонструвала рекордне зростання серед усіх областей України – 86,7%. У той же період орендна плата за двокімнатні квартири у Луцьку в середньому становила 13 454 гривні, що на 85% перевищило рівень 2022 року. Це також є рекордним показником серед усіх областей України. Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dim.Ria.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні станом 2023 рік. Фото: Dіm.Ria

Водночас за інформацією від ВСН, середня вартість оренди однокімнатної квартири з хорошими умовами в центрі міста восени становила приблизно 10 тисяч гривень на місяць. У новобудовах 55-го мікрорайону з євроремонтом та новими меблями ціни коливалися від 10 до 12 тисяч гривень. У старих будинках та приміських районах міста оренда доступніша, середня ціна становила 6 тисяч гривень на місяць, проте такі квартири зазвичай мають централізоване опалення, що підвищує витрати на комунальні послуги, особливо в зимовий період, до 4 тисяч гривень.

За даними платформи оголошень M2bomber, у лютому 2024 року середня орендна плата за однокімнатну квартиру у Луцьку становила 11 760 гривень. Це на 7,5% нижче, ніж у грудні 2023 року, згідно зі статистикою Dim.Ria.

Відповідно, середня вартість оренди двокімнатної квартири у лютому 2024 року становила 14 000 гривень. Це на 4% вище, ніж середні ціни у 2023 році, за даними Dim.Ria.

Квартири, що здаються в оренду у Луцьку та ціни на них

1-кімната квартира з автономним опаленням

Перша квартира з нашого списку. Вона здається в новому ЖК "Дрім Таун". Житло обладнане новими меблями та технікою. Також тут встановлено автономне газове опалення, тепла підлога у ванній та на балконі та 25 розеток. У квартирі також підготовлена мережа для автономного живлення. Обладнання: духова шафа Gorenje, газова варильна поверхня Whirpool, холодильник з морозильною камерою Gorenje, пральна машина Samsung, оптоволоконний інтернет.

Вартість оренди: 11 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири з автономним опаленням. Фото: OLX

3-кімнатна квартира для порядної родини

Як зазначає автор оголошення ця трикімнатна квартира здається в оренду для порядної родини. Квартира повністю мебльована та оснащена технікою, включаючи вбудований холодильник з морозильною камерою і додаткову морозильну камеру, духову електричну шафу, газову варильну плиту, мікрохвильову піч, посудомийну машину Bosch, а також додатковий масляний радіатор та тепловентилятор зі зволоженням.

Квартира включає передпокій з гардеробом, велику спальню-студію з розкладним диваном і матрацом, дитячу кімнату з вбудованим гардеробом і двоярусним ліжком, повністю мебльовану дорослу спальню з лоджією, та ванну кімнату з пральною машиною Bosch.

Вартість оренди: 12 000 грн.

Оголошення з оренди 3-кімнатної квартири. Фото: OLX

2-кімнатна квартира після ремонту

Наступна двокімнатна квартира-студія здається в оренду у будинку за адресою вул. Арцеулова, 3. Вона розташована на 6 поверсі 9-поверхового будинку та має загальну площу 55 квадратних метрів. Як зазначає автор, житло знаходиться у відмінному стані.

Поруч знаходиться розвинена інфраструктура з магазинами, аптеками та автостоянкою. У кроковій доступності ТРЦ "ПортCity", університет та зупинки громадського транспорту. Перевага надається оренді на тривалий термін порядним людям без свійських тварин.

Вартість оренди: 13 000 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири після ремонту. Фото: OLX

Стильна 1-кімнатна квартира

Наступна квартира з нашого списку здається в у центрі престижного мікрорайону на проспекті Соборності. Нещодавно тут було проведено сучасний ремонт. Квартира оснащена всією необхідною технікою: smart-телевізором, холодильником, пральною та посудомийною машинами, а також кондиціонером.

Перевагою квартири є вдало зроблене зонування на зону відпочинку, їдальню та спальну зону. В наявності тепла підлога та бойлер для нагрівання води. Як зазначає автор, локація з хвилинним доступом до всієї інфраструктури.

Вартість оренди: 14 000 грн.

Оголошення з оренди стильної 1-кімнатної квартири. Фото: OLX

Простора 3-кімнатна квартира

Остання квартира з нашого списку здається в оренду у будинку за адресою вул. Чорновола 2в. Поруч є магазини, аптеки, ТРЦ, школа, дитяча поліклініка та інше.

Вікна виходять на дві сторони, а квартира має три закриті балкони. Повністю мебльована та обладнана технікою, але за бажання можна докупити холодильник, чайник та мікрохвильову піч (її немає зовсім). У квартирі також встановлений бойлер. Житло має просторе планування: ванна кімната — більше 10 квадратних метрів, кухня об'єднана із залом та дві спальні.

Вартість оренди: 15 000 грн.

Оголошення з оренди просторої 3-кімнатної квартири. Фото: OLX

Нагадаємо, ми розповідали, як в Івано-Франківську змінились ціни на житло у січні. В Івано-Франківську, як і загалом по всій західній Україні з початком війни, різко зросли, але й на другий рік війни зупинятися, схоже, не планують.

Також ми розповіли про ціни на оренду в Чернівцях. Чернівці єдине місто крім Херсону, де у 2023 році зменшилися ціни на оренду однокімнатних квартир.