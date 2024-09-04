Какие цены будут в сентябре на овощи и фрукты — прогноз експерта

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прогнозы по ценам на украинском рынке фруктов и овощей достаточно неоднозначны. Под влиянием возросшего предложения и сезонных факторов некоторые продукты могут подешеветь, в то время как другие, напротив, могут вырасти в цене.

О том, какими будут цены на овощи и фрукты осенью, рассказала ученая из Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Каналу.

Читайте также:

Цены фрукты и овощи осенью

Эксперт отметила, что по состоянию на конец августа, по данным Минфина Украины, цены на овощи борщового набора были такими:

картофель — 24,90 грн/кг;

белокочанная капуста — 32,69 грн/кг;

морковь — 15,60 грн/кг;

репчатый лук — 19 грн/кг;

свекла — 11,54 грн/кг.

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, до конца сентября 2024 года с повышением спроса на овощи при постоянном предложении ожидается незначительное их удорожание — до 10%. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок овощей, условий их хранения и логистики", — сказала ученая.

Она отметила, что цены осенью изменятся следующим образом:

Цена на белокочанную капусту продолжает расти. По сравнению с концом июля этого года стоимость поднялась на 21% и сейчас составляет 32,69 гривны за килограмм.

продолжает расти. По сравнению с концом июля этого года стоимость поднялась на 21% и сейчас составляет 32,69 гривны за килограмм. Цена яблок , по данным Минфина, составляет 34 гривны за килограмм. Однако ученые прогнозируют, что в сентябре, благодаря расширению предложения за счет отечественного производства, цена снизится до 30 гривен за килограмм.

, по данным Минфина, составляет 34 гривны за килограмм. Однако ученые прогнозируют, что в сентябре, благодаря расширению предложения за счет отечественного производства, цена снизится до 30 гривен за килограмм. Цены на импортируемые фрукты будут оставаться на высоком уровне. Например, апельсины будут стоить до 75 гривен, лимоны — до 90 гривен, мандарины — до 100 гривен, а бананы — до 60 гривен.

будут оставаться на высоком уровне. Например, апельсины будут стоить до 75 гривен, лимоны — до 90 гривен, мандарины — до 100 гривен, а бананы — до 60 гривен. Картофель, который в конце августа стоил 24,90 гривны за килограмм, в сентябре подешевеет примерно до 20 гривен за килограмм.

Следует отметить, что из-за засухи в 2024 году ожидается несколько меньший урожай картофеля по сравнению с 2023 годом. Поэтому прогнозируется, что к концу осени цена на картофель вырастет до 30 гривен за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью 2024 ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.

Мы также писали, что в Украине в этом году может возникнуть дефицит гречихи из-за уменьшения площадей посевов и неблагоприятных погодных условий. В результате цены на этот продукт могут значительно возрасти.