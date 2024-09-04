Какие цены будут в сентябре на овощи и фрукты — прогноз експерта

Цены на овощи и фрукты — какие изменения ждут украинцев осенью
Прогнозы по ценам на украинском рынке фруктов и овощей достаточно неоднозначны. Под влиянием возросшего предложения и сезонных факторов некоторые продукты могут подешеветь, в то время как другие, напротив, могут вырасти в цене.
О том, какими будут цены на овощи и фрукты осенью, рассказала ученая из Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Каналу.
Цены фрукты и овощи осенью
Эксперт отметила, что по состоянию на конец августа, по данным Минфина Украины, цены на овощи борщового набора были такими:
- картофель — 24,90 грн/кг;
- белокочанная капуста — 32,69 грн/кг;
- морковь — 15,60 грн/кг;
- репчатый лук — 19 грн/кг;
- свекла — 11,54 грн/кг.
"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, до конца сентября 2024 года с повышением спроса на овощи при постоянном предложении ожидается незначительное их удорожание — до 10%. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок овощей, условий их хранения и логистики", — сказала ученая.
Она отметила, что цены осенью изменятся следующим образом:
- Цена на белокочанную капусту продолжает расти. По сравнению с концом июля этого года стоимость поднялась на 21% и сейчас составляет 32,69 гривны за килограмм.
- Цена яблок, по данным Минфина, составляет 34 гривны за килограмм. Однако ученые прогнозируют, что в сентябре, благодаря расширению предложения за счет отечественного производства, цена снизится до 30 гривен за килограмм.
- Цены на импортируемые фрукты будут оставаться на высоком уровне. Например, апельсины будут стоить до 75 гривен, лимоны — до 90 гривен, мандарины — до 100 гривен, а бананы — до 60 гривен.
- Картофель, который в конце августа стоил 24,90 гривны за килограмм, в сентябре подешевеет примерно до 20 гривен за килограмм.
Следует отметить, что из-за засухи в 2024 году ожидается несколько меньший урожай картофеля по сравнению с 2023 годом. Поэтому прогнозируется, что к концу осени цена на картофель вырастет до 30 гривен за килограмм.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине осенью 2024 ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.
Мы также писали, что в Украине в этом году может возникнуть дефицит гречихи из-за уменьшения площадей посевов и неблагоприятных погодных условий. В результате цены на этот продукт могут значительно возрасти.
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