Цены в Украине — какие продукты подорожали в этом году

Цены на продукты в Украине — как изменилась стоимость в 2024 году
Цены на продукты в июне снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Стоимость некоторых товаров существенно упала.
Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.
Какие продукты упали в цене
Согласно данным Госстата, стоимость овощей упала на 17,9%. Другие продукты подешевели следующим образом:
- подсолнечное масло стало дешевле на 10,9%;
- сахар — на 11,5%;
- яйца — на 22,4%.
На какие продукты выросла цена
Масло подорожало на 15,8%. Сильно выросли цены на сыр, в том числе мягкий — на 8,1%. Стоимость других продуктов выросла следующим образом:
- молоко подорожало на 7,7%;
- хлеб — на 7,4%;
- рыба — 6,4%;
- фрукты — 6%;
- безалкогольные напитки — 5,3%.
На некоторые продукты цена выросла менее чем на 1%:
- макаронные изделия выросли в цене на 0,9%;
- хлеб — 0,8%;
- мясо и мясопродукты — 0,4%.
Что еще нужно знать
Напомним, на украинском рынке в июле 2024 года цены на арбузы упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности, на крупнейшем на западе страны оптовом рынке сельхозпродукции "Шувар" сладкую ягоду продают на 15-20% дешевле, чем в это время 2023-го.
Мы также писали, что в Украине после длительного понижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.
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