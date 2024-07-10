Цены в Украине — какие продукты подорожали в этом году

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на продукты в июне снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Стоимость некоторых товаров существенно упала.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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Какие продукты упали в цене

Согласно данным Госстата, стоимость овощей упала на 17,9%. Другие продукты подешевели следующим образом:

подсолнечное масло стало дешевле на 10,9%;

стало дешевле на 10,9%; сахар — на 11,5%;

— на 11,5%; яйца — на 22,4%.

На какие продукты выросла цена

Масло подорожало на 15,8%. Сильно выросли цены на сыр, в том числе мягкий — на 8,1%. Стоимость других продуктов выросла следующим образом:

молоко подорожало на 7,7%;

подорожало на 7,7%; хлеб — на 7,4%;

— на 7,4%; рыба — 6,4%;

— 6,4%; фрукты — 6%;

— 6%; безалкогольные напитки — 5,3%.

На некоторые продукты цена выросла менее чем на 1%:

макаронные изделия выросли в цене на 0,9%;

выросли в цене на 0,9%; хлеб — 0,8%;

— 0,8%; мясо и мясопродукты — 0,4%.

Что еще нужно знать

Напомним, на украинском рынке в июле 2024 года цены на арбузы упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности, на крупнейшем на западе страны оптовом рынке сельхозпродукции "Шувар" сладкую ягоду продают на 15-20% дешевле, чем в это время 2023-го.

Мы также писали, что в Украине после длительного понижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.