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Цены на продукты в Украине — как изменилась стоимость в 2024 году

10 июля 2024 18:42
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Ирина Шпак
редактор
Цены в Украине — какие продукты подорожали в этом году
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Ирина Шпак
редактор

Цены на продукты в июне снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Стоимость некоторых товаров существенно упала.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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Какие продукты упали в цене

Согласно данным Госстата, стоимость овощей упала на 17,9%. Другие продукты подешевели следующим образом:

  • подсолнечное масло стало дешевле на 10,9%;
  • сахар — на 11,5%;
  • яйца — на 22,4%.

На какие продукты выросла цена

Масло подорожало на 15,8%. Сильно выросли цены на сыр, в том числе мягкий — на 8,1%. Стоимость других продуктов выросла следующим образом:

  • молоко подорожало на 7,7%;
  • хлеб — на 7,4%;
  • рыба — 6,4%;
  • фрукты — 6%;
  • безалкогольные напитки — 5,3%.

На некоторые продукты цена выросла менее чем на 1%:

  • макаронные изделия выросли в цене на 0,9%;
  • хлеб — 0,8%;
  • мясо и мясопродукты — 0,4%.

Что еще нужно знать

Напомним, на украинском рынке в июле 2024 года цены на арбузы упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности, на крупнейшем на западе страны оптовом рынке сельхозпродукции "Шувар" сладкую ягоду продают на 15-20% дешевле, чем в это время 2023-го.

Мы также писали, что в Украине после длительного понижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.

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