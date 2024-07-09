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В Україні подешевшали кавуни — які зараз ціни

9 липня 2024 11:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — відомо, яка вартість кавунів у 2024 році
Кавуни на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському ринку у липні 2024 року ціни на кавуни впали порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, на найбільшому на заході країни гуртовому ринку сільгосппродукції "Шувар" солодку ягоду продають на 15-20% дешевше, ніж о цій порі 2023-го.

Про це повідомляється на порталі ринку.

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Як змінились ціни на кавуни у 2024 році

Так, на ринку мінімальна вартість кавунів становить 23 гривень за кілограм. Продукція представлена Закарпатською та Одеською областями, а також імпортом.

Зокрема, на Закарпатті відпускна вартість кавунів з поля перебуває на рівні 18-20 гривень за кілограм. У регіоні цьогоріч відмінний врожай, чому посприяли погодні умови. У результаті це призвело до падіння ціни на продукцію.

В Одеській області кавуни з поля аграрії продають за ціною від 19 до 21 гривень за кілограм. У регіоні цього року виробники збільшили площі під кавунами. Це у підсумку призвело до стабільної пропозиції та зниження вартості продукції.

Імпортні кавуни у 2024 році теж коштують дешевше проти минулого року  у цей період. Великі обсяги імпортованих кавунів надходять з Туреччини. Цьогоріч імпорт звідти збільшився на 10%. Це дозволило стримати ціни на низькому рівні. Також зріс імпорт кавунів з Греції на 8% проти минулого року. Це теж посприяло збільшенню пропозиції на ринку та ціновій стабілізації.

Зараз на гуртовому ринку "Шувар" кавуни продають за такими цінами:

  • із Одеської області — за 23-25 грн/кг;
  • з Македонії — за 25 грн/кг;
  • з Молдови — за 25-27 грн/кг;
  • з Азербайджану — за 25 грн/кг;
  • з Греції (без кісточок) — за 40 грн/кг.

 

ціни на кавуни у 2024 році
Річна динаміка цін на кавуни. Джерело: Ринок Шувар

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні минулого тижня стартував сезон баштанних культур врожаю 2024 року. На гуртовому ринку "Початок" почали з'являтися кавуни та дині з Кілійського та Татарбунарського районів Одеської області.

Також ми писали, що в Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.

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