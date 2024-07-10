Ціни в Україні — які продукти подорожчали цього року

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на продукти в червні зменшилися на 0,1% порівняно з минулим роком. Вартість деяких товарів суттєво впала.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

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Які продукти впали в ціні

Згідно з даними Держстату, вартість овочів впала на 17,9%. Інші продукти подешевшали наступним чином:

соняшникова олія стала дешевшою на 10,9%;

стала дешевшою на 10,9%; цукор — на 11,5%;

— на 11,5%; яйця — на 22,4%.

На які продукти зросла ціна

Масло подорожчало на 15,8%. Сильно зросли ціни на сир, у тому числі м'який, — на 8,1%. Вартість інших продуктів зросла наступним чином:

молоко подорожчало на 7,7%;

подорожчало на 7,7%; хліб — на 7,4%;

— на 7,4%; риба — 6,4%;

— 6,4%; фрукти — 6%;

— 6%; безалкогольні напої — 5,3%.

На деякі продукти ціна зросла менш ніж на 1%:

макаронні вироби виросли в ціні на 0,9%;

виросли в ціні на 0,9%; хліб — 0,8%;

— 0,8%; м'ясо та м'ясопродукти — 0,4%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на українському ринку у липні 2024 року ціни на кавуни впали порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, на найбільшому на заході країни гуртовому ринку сільгосппродукції "Шувар" солодку ягоду продають на 15-20% дешевше, ніж о цій порі 2023-го.

Ми також писали, що в Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.