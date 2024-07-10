Ціни в Україні — які продукти подорожчали цього року

Ціни на продукти в Україні — як змінилась вартість у 2024 році
Ціни на продукти в червні зменшилися на 0,1% порівняно з минулим роком. Вартість деяких товарів суттєво впала.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.
Які продукти впали в ціні
Згідно з даними Держстату, вартість овочів впала на 17,9%. Інші продукти подешевшали наступним чином:
- соняшникова олія стала дешевшою на 10,9%;
- цукор — на 11,5%;
- яйця — на 22,4%.
На які продукти зросла ціна
Масло подорожчало на 15,8%. Сильно зросли ціни на сир, у тому числі м'який, — на 8,1%. Вартість інших продуктів зросла наступним чином:
- молоко подорожчало на 7,7%;
- хліб — на 7,4%;
- риба — 6,4%;
- фрукти — 6%;
- безалкогольні напої — 5,3%.
На деякі продукти ціна зросла менш ніж на 1%:
- макаронні вироби виросли в ціні на 0,9%;
- хліб — 0,8%;
- м'ясо та м'ясопродукти — 0,4%.
Що ще треба знати
Нагадаємо, на українському ринку у липні 2024 року ціни на кавуни впали порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, на найбільшому на заході країни гуртовому ринку сільгосппродукції "Шувар" солодку ягоду продають на 15-20% дешевше, ніж о цій порі 2023-го.
Ми також писали, що в Україні після тривалого зниження почала прискорюватися виробнича інфляція. Ціни виробників промислової продукції зростають другий місяць поспіль, зокрема через підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу.
Читайте Новини.LIVE!