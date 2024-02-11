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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в феврале

11 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 февраля 2024 года
Уборка ячменя. Фото: t.me/vitalykoval8
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На фоне глобальных экономических турбулентностей цены на ячмень продолжают свое нестабильное колебание, отражая геополитические и экономические колебания. Подобная ситуация на рынке зерна ставит перед сельскохозяйственным сектором и потребителями новые вызовы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 11 февраля 2024 года.

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По состоянию на 11 февраля 2024 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 987 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на ячмень в Украине на 11 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни почти не изменилась. Так, в понедельник, 5 февраля, средняя стоимость тонны ячменя составила 5 009 грн. Во вторник, 6 февраля и среду, 7 февраля, цена на эту зерновую культуру выросла до своего недельного максимума в 5 051 грн. При этом на следующий день, в четверг, 8 февраля, она уже наоборот упала, достигнув отметки в 4 981 грн за тонну. В пятницу, 9 февраля, цена одной тонны ячменя выросла до 4 997 грн, а в субботу, 10 февраля, тонна ячменя уже стоила 4 987 гривен. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Цены на ячмень, как и на многие другие сельскохозяйственные продукты, формируются в результате взаимодействия различных факторов. Вот некоторые из наиболее важных факторов, влияющих на формирование цен на ячмень:

  • Как и в других областях экономики, цена на ячмень определяется балансом между спросом и предложением. Если спрос на ячмень превосходит его создание, стоимость может повыситься, и напротив.
  • Размер урожая влияет на общее предложение ячменя. Больший урожай может привести к понижению цен, так как увеличивается предложение.
  • Погода оказывает значительное влияние на выращивание ячменя. Негативные погодные условия, такие как засуха или наводнения, могут снизить урожайность и привести к повышению цен.
  • Цены на ячмень также могут повлиять на конкуренцию от других культур, таких как пшеница, кукуруза и т.д.
  • Ячмень является объектом международной торговли, поэтому цены также могут повлиять на внешние факторы, такие как тарифы, квоты и торговые соглашения.
  • Как и в других международных торговых операциях, валютные курсы могут влиять на цены на ячмень, особенно если экспорт и импорт значительной части производства.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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