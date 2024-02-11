Ціни на зернові в Україні станом на 11 лютого 2024

Збирання ячменю. Фото: t.me/vitalykoval8

На фоні глобальних економічних турбулентностей, ціни на ячмінь продовжують своє нестабільне коливання, відображаючи геополітичні та економічні коливання. Така ситуація на ринку зерна ставить перед сільськогосподарським сектором та споживачами нові виклики.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 11 лютого 2024 року.

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Станом 11 лютого 2024 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 987 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 11 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів майже не змінилась. Так, у понеділок, 5 лютого, середня вартість тонни ячменю становила 5 009 грн. У вівторок, 6 лютого, та середу, 7 лютого, ціна на цю зернову культуру зросла до свого тижневого максимуму у 5 051 грн. При цьому наступного дня, у четвер, 8 лютого, вона вже, навпаки, впала, сягнувши позначки у 4 981 грн за тонну. У п'ятницю, 9 лютого, ціна однієї тонни ячменю зросла до 4 997 грн, а у суботу, 10 лютого, тонна ячменю вже коштувала 4 987 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь, як і на багато інших сільськогосподарських продуктів, формуються в результаті взаємодії різних факторів. Ось деякі з найбільш важливих факторів, що впливають на формування цін на ячмінь:

Як і в інших сферах економіки, ціна на ячмінь визначається балансом між попитом і пропозицією. Якщо попит на ячмінь перевищує його виробництво, ціна може підвищитися, і навпаки.

Величина врожаю впливає на загальну пропозицію ячменю. Більший врожай може призвести до зниження цін, оскільки збільшується пропозиція.

Погода має значний вплив на вирощування ячменю. Негативні погодні умови, такі як засуха або повені, можуть зменшити врожайність і призвести до підвищення цін.

Ціни на ячмінь також можуть зазнати впливу від конкуренції інших культур, таких як пшениця, кукурудза тощо.

Ячмінь є об'єктом міжнародної торгівлі, тому ціни також можуть бути обумовлені зовнішніми факторами, такими як тарифи, квоти та торгові угоди.

Як і в інших міжнародних торгівельних операціях, валютні курси можуть впливати на ціни на ячмінь, особливо якщо експорт та імпорт значної частини виробництва.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.