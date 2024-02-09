Ціни на зернові в Україні станом на 9 лютого 2024 року — скільки коштує соняшник

Комбайни у соняшниковому полі. Фото: North Dakota 365

Останнім часом у світі прогнозується швидке зростання цін на соняшник. Це може мати значний вплив як на споживачів, так і на галузь сільського господарства. З одного боку, високі ціни на соняшник можуть призвести до зростання вартості продуктів харчування, які містять цей компонент, таких як олія та кондитерські вироби. З іншого боку, вони можуть стимулювати розвиток сільського господарства та виробництва біопалива, що може мати позитивний вплив на економіку та екологію.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 9 лютого 2024 року.

Читайте також:

Станом на 9 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 751 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 9 лютого 2024 року. Джерело: tripoli.land

Ціни на соняшник за останні дні стабілізувалися. З суботи, 3 лютого, по вівторок, 6 лютого, тонна соняшника коштувала 13 764 гривні. У середу, 7 лютого, та у четвер, 8 лютого, вартість соняшника становила вже 13 751 гривень за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом кількох факторів:

Світові ринки. Зміни на світових ринках олійних культур, таких як соя, пальмова олія та рапс, можуть впливати на ціни на соняшник. Якщо ціни на інші олійні культури зростають, це може підвищити попит на соняшник та його ціни.

Зміни на світових ринках олійних культур, таких як соя, пальмова олія та рапс, можуть впливати на ціни на соняшник. Якщо ціни на інші олійні культури зростають, це може підвищити попит на соняшник та його ціни. Погодні умови. Урожайність соняшнику залежить від погодних умов під час вегетаційного періоду. Поширені засухи або інші негативні погодні умови можуть зменшити врожайність і призвести до підвищення цін.

Урожайність соняшнику залежить від погодних умов під час вегетаційного періоду. Поширені засухи або інші негативні погодні умови можуть зменшити врожайність і призвести до підвищення цін. Валютний курс. Україна експортує значну частину соняшникової олії, тому валютний курс також впливає на ціни на соняшник. Зниження вартості національної валюти може зробити українську продукцію більш конкурентоспроможною на світовому ринку і сприяти зростанню цін на соняшник на внутрішньому ринку.

Україна експортує значну частину соняшникової олії, тому валютний курс також впливає на ціни на соняшник. Зниження вартості національної валюти може зробити українську продукцію більш конкурентоспроможною на світовому ринку і сприяти зростанню цін на соняшник на внутрішньому ринку. Попит та пропозиція. Загальний попит та пропозиція на соняшник на внутрішньому ринку також впливає на його ціни. Висока домашня або зовнішня потреба в соняшнику може підвищити його вартість.

У великій мірі ціни на соняшник в Україні визначаються взаємодією цих факторів та рівнем конкуренції на ринку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.