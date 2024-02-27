Цены на зерновые в Украине на 27 февраля 2024 года

Уборка урожая. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину многие украинские морские порты вынуждены были временно ограничить или сократить свою деятельность, что серьезно осложнило процесс экспорта зерна. Кроме того, разрушение значительной части аграрной инфраструктуры явилось дополнительным испытанием для украинских аграриев. Сейчас также возникают трудности из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками европейских фермеров. Так, польские фермеры готовятся к новой акции протеста в Варшаве. Планируется, что они соберутся перед Дворцом культуры и науки, после чего отправятся к Сейму, а затем в офис премьер-министра Польши, Дональда Туска. Их основные требования включают введение ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, а также выход польского правительства из "Зеленого соглашения" Европейского союза.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 27 февраля 2024 года.

По состоянию на 27 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 16 734 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 27 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала на 1%. Так, в понедельник, 19 февраля, средняя стоимость тонны сои составила 16 559 грн. Цена на зерновую культуру в течение недели менялась дважды. Во вторник, 20 января, цена на зерновую культуру выросла до 16 667 грн. Уже в четверг, 21 февраля, стоимость сои выросла до 16 724 грн за тонну, но продержалась на этом уровне только один день. В пятницу, 23 февраля, цена тонны сои достигла своего недельного максимума — 16 734 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник . Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы .