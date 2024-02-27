Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя наприкінці лютого arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя наприкінці лютого

27 лютого 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 27 лютого 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну багато українських морських портів змушені були тимчасово обмежити або скоротити свою діяльність, що серйозно ускладнило процес експорту зерна. Окрім того, руйнування значної частини аграрної інфраструктури стало додатковим випробуванням для українських аграріїв. Зараз також виникають труднощі через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками європейських фермерів. Так, польські фермери готуються до нової акції протесту у Варшаві. Планується, що вони зберуться перед Палацом культури та науки, після чого вирушать до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Їхні основні вимоги включають: запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України, а також вихід польського уряду із "Зеленої угоди" Європейського союзу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 27 лютого 2024 року.

Станом на 27 лютого середня ціна на сою в Україні становить 16 734 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 27 лютого 2024
Середня ціна на сою в Україні станом на 27 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала на 1%. Так, у понеділок, 19 лютого, середня вартість тонни сої становила 16 559 грн. Ціна на цю зернову культуру впродовж тижня змінювалась двічі. У вівторок, 20 січня, ціна на цю зернову культуру зросла до 16 667 грн. Вже у четвер, 21 лютого, вартість сої зросла до 16 724 грн за тону, але протрималась на цьому рівні тільки один день. У п'ятницю, 23 лютого, ціна тонни сої сягнула свого тижневого максимум — 16 734 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця і соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи

гроші
Україна
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
аграрії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі