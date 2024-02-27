Ціни на зернові в Україні станом на 27 лютого 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну багато українських морських портів змушені були тимчасово обмежити або скоротити свою діяльність, що серйозно ускладнило процес експорту зерна. Окрім того, руйнування значної частини аграрної інфраструктури стало додатковим випробуванням для українських аграріїв. Зараз також виникають труднощі через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками європейських фермерів. Так, польські фермери готуються до нової акції протесту у Варшаві. Планується, що вони зберуться перед Палацом культури та науки, після чого вирушать до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Їхні основні вимоги включають: запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України, а також вихід польського уряду із "Зеленої угоди" Європейського союзу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 27 лютого 2024 року.

Станом на 27 лютого середня ціна на сою в Україні становить 16 734 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 27 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала на 1%. Так, у понеділок, 19 лютого, середня вартість тонни сої становила 16 559 грн. Ціна на цю зернову культуру впродовж тижня змінювалась двічі. У вівторок, 20 січня, ціна на цю зернову культуру зросла до 16 667 грн. Вже у четвер, 21 лютого, вартість сої зросла до 16 724 грн за тону, але протрималась на цьому рівні тільки один день. У п'ятницю, 23 лютого, ціна тонни сої сягнула свого тижневого максимум — 16 734 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця і соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.