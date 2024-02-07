Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 декабря 2024 года

Полив сои. Фото: agrogenil.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие украинские морские порты вынуждены были временно ограничить или уменьшить свою деятельность, что серьезно осложнило процесс экспорта зерна. Кроме того, разрушение значительной части аграрной инфраструктуры оказалось дополнительным испытанием для украинских аграриев. В настоящее время также возникают проблемы из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками европейских фермеров. Несмотря на это, Украина продолжает успешно экспортировать свою зерновую продукцию. По последним данным, за полгода работы украинского коридора из портов "Большой Одессы" более 661 судна отправили более 20 миллионов тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 миллиона тонн — это продукция украинских аграриев.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 7 февраля 2024 года.

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По состоянию на 7 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 17 037 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 7 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала почти на 0,7%. Так, во вторник, 30 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 157 грн. С тех пор она только падала: в среду, 31 января, цена на зерновую культуру упала до 17 064 грн; в четверг, 1 февраля, — до 17 050 грн; в пятницу, 2 февраля, — до 17 045 грн. В субботу, 3 февраля, стоимость сои упала до своего недельного минимума в 17 037 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Война с Россией негативно влияет на стоимость сои в Украине, в первую очередь из-за разрушения сельскохозяйственных угодий и нарушения логистических цепочек. Это влечет за собой значительное сокращение предложения сои на рынке.

Кроме того, цены на сою в Украине испытывают влияние других ключевых факторов. Один из них — это баланс между предложением и спросом, играющий важную роль в формировании цен на сою. Преобладание предложения над спросом обычно снижает цены, в то время как обратная ситуация может привести к их повышению.

Климатические условия также оказывают существенное влияние на рыночные цены, поскольку урожайность сои может значительно колебаться в зависимости от погоды. В годы с низкой урожайностью цены на сою, как правило, растут из-за сокращения предложения.

Также следует учитывать влияние динамики цен на другие масличные культуры. Изменение стоимости подсолнечника, кукурузы и рапса может повлиять на решение фермеров по посеву сои. Изменения в предложении других масличных культур влияют на общую конкуренцию на рынке и могут повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою также играют немаловажную роль. Украина занимает ведущее положение на мировом рынке сои, и мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Повышение мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что в свою очередь влияет на внутренние цены.

Следует отметить, что Украина остается одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся уже второй год войну с Россией.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.