Ціни на зернові в Україні станом на 7 грудня 2024 року

Поливання сої. Фото: agrogenil.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато українських морських портів змушені були тимчасово обмежити або зменшити свою діяльність, що серйозно ускладнило процес експорту зерна. Окрім того, руйнування значної частини аграрної інфраструктури стало додатковим випробуванням для українських аграріїв. Нині також виникають проблеми через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками європейських фермерів. Попри це Україна продовжує успішно експортувати свою зернову продукцію. За останніми даними, за пів року роботи українського коридору з портів "Великої Одеси" понад 661 судно відправили понад 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 мільйона тонн — це продукція українських аграріїв.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 7 лютого 2024 року.

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Станом на 7 лютого середня ціна на сою в Україні становить 17 037 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 7 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала майже на 0,7%. Так, у вівторок, 30 січня, середня вартість тонни сої становила 17 157 грн. Відтоді вона тільки падала: у середу, 31 січня, ціна на цю зернову культуру впала до 17 064 грн; у четвер, 1 лютого, — до 17 050 грн; у п'ятницю, 2 лютого, — до 17 045 грн. У суботу, 3 лютого, вартість сої впала до свого тижневого мінімуму у 17 037 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з Росією негативно впливає на вартість сої в Україні, насамперед через руйнування сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюжків. Це спричиняє значне скорочення пропозиції сої на ринку.

Крім того, ціни на сою в Україні зазнають впливу інших ключових факторів. Один із них — це баланс між пропозицією та попитом, який відіграє важливу роль у формуванні цін на сою. Переважання пропозиції над попитом зазвичай знижує ціни, тоді як зворотна ситуація може призвести до їхнього підвищення.

Кліматичні умови також істотно впливають на ринкові ціни, оскільки врожайність сої може значно коливатися залежно від погоди. У роки з низькою врожайністю ціни на сою, як правило, зростають через скорочення пропозиції.

Також слід враховувати вплив динаміки ціни інші олійні культури. Зміни вартості соняшнику, кукурудзи та ріпаку можуть вплинути на рішення фермерів щодо посіву сої. Зміни у пропозиції інших олійних культур впливають на загальну конкуренцію на ринку і можуть вплинути на ціни на сою.

Глобальні ціни на сою також відіграють важливу роль. Україна посідає провідне становище на світовому ринку сої, і світові ціни можуть чинити тиск на внутрішній ринок. Підвищення світових цін може стимулювати експорт з України, що, своєю чергою, впливає на внутрішні ціни.

Слід зазначити, що Україна залишається одним із провідних виробників та експортерів зерна у світі, попри війну з Росією, що триває вже другий рік.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.