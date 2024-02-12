Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 декабря 2024 года

Комбайн в поле сои. Фото: lento.pl

На мировых рынках наблюдается значительный спад цен на сою , что вызывает интерес и возмущение среди сельских хозяев и инвесторов. Это неожиданное движение в ценовых показателях связано с рядом факторов, включая возросшую урожайность в главных производствах, уменьшенную экспортную активность и нестабильность спроса на рынках потребителей. Это временное явление или начало длительного тренда — вопрос, который остается открытым для анализа и наблюдения.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 12 февраля 2024 года.

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По состоянию на 12 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 16 961 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 12 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на сою за последние дни снизились почти на 100 гривен. В понедельник, 5 февраля, и во вторник, 6 февраля, тонна сои стоила 17 037 гривен. В среду, 7 февраля, цена сои составила 17 004 грн. за тонну, а в четверг, 8 февраля, снизилась до 17 003 грн. В пятницу, 9 февраля, тонна сои уже обошлась в 17 000 грн за тонну. На выходных — в субботу, 10 февраля, и в воскресенье, 11 февраля, стоимость сои составила 16 961 гривен за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою в Украине, подобно многим другим странам, формируются под влиянием различных факторов. Вот некоторые из них:

Мировой спрос на сою имеет большое значение для формирования цен на нее в Украине. Если спрос растет, цены могут повыситься и наоборот.

Урожайность сои может оказаться существенным влиянием на цены. Погодные условия, такие как засуха или ливни, могут повлиять на урожайность, что в свою очередь влияет на предложение на рынке.

Глобальные и региональные экономические и политические события могут влиять на цены на сою. К примеру, торговые соглашения между странами, политические кризисы или валютные колебания могут иметь большое значение.

Цены на сою в Украине также могут зависеть от курса национальной валюты по сравнению с другими валютами, в частности долларом США, поскольку это влияет на стоимость экспорта и импорта.

Внутренние факторы, такие как урожайность, затраты на выращивание, технологические нововведения и рыночная конкуренция также имеют значение для формирования цен на сою в Украине.

Учитывая эти факторы, цены на сою в Украине могут колебаться и изменяться в соответствии с рыночными условиями и внешними воздействиями.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.