Ціни на зернові в Україні станом на 12 грудня 2024 року

Комбайн на полі сої. Фото: lento.pl

На світових ринках спостерігається значний спад цін на сою, що викликає зацікавленість та обурення серед сільських господарів та інвесторів. Цей несподіваний рух у цінових показниках пов'язаний з рядом чинників, включаючи збільшену врожайність у головних виробництвах, зменшену експортну активність та нестабільність попиту на ринках споживачів. Чи це тимчасове явище чи початок тривалого тренду — питання, яке залишається відкритим для аналізу та спостереження

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 12 лютого 2024 року.

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Станом на 12 лютого середня ціна на сою в Україні становить 16 961 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 12 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на сою за останні дні знизились майже на 100 гривень. У понеділок, 5 лютого, та у вівторок, 6 лютого, тонна сої коштувала 17 037 гривень. У середу, 7 лютого, ціна сої становила 17 004 грн за тонну, а у четвер, 8 лютого, знизилася до 17 003 грн. У п'ятницю, 9 лютого, тонна сої вже коштувала 17 000 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 10 лютого, та у неділю, 11 лютого, вартість сої становила 16 961 гривень за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні, подібно до багатьох інших країн, формуються під впливом різноманітних факторів. Ось деякі з них:

Світовий попит на сою має велике значення для формування цін на неї в Україні. Якщо попит зростає, ціни можуть підвищитися, і навпаки.

Урожайність сої може бути суттєвою впливом на ціни. Погодні умови, такі як посуха або зливи, можуть вплинути на врожайність, що, в свою чергу, впливає на пропозицію на ринку.

Глобальні та регіональні економічні та політичні події можуть впливати на ціни на сою. Наприклад, торгові угоди між країнами, політичні кризи або валютні коливання можуть мати велике значення.

Ціни на сою в Україні також можуть залежати від курсу національної валюти в порівнянні з іншими валютами, зокрема, доларом США, оскільки це впливає на вартість експорту та імпорту.

Внутрішні фактори, такі як врожайність, витрати на вирощування, технологічні нововведення та ринкова конкуренція, також мають значення для формування цін на сою в Україні.

Враховуючи ці фактори, ціни на сою в Україні можуть коливатися та змінюватися відповідно до ринкових умов та зовнішніх впливів.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.