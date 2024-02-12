Ціни на зернові в Україні станом на 12 грудня 2024 року

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у лютому
На світових ринках спостерігається значний спад цін на сою, що викликає зацікавленість та обурення серед сільських господарів та інвесторів. Цей несподіваний рух у цінових показниках пов'язаний з рядом чинників, включаючи збільшену врожайність у головних виробництвах, зменшену експортну активність та нестабільність попиту на ринках споживачів. Чи це тимчасове явище чи початок тривалого тренду — питання, яке залишається відкритим для аналізу та спостереження
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 12 лютого 2024 року.
Станом на 12 лютого середня ціна на сою в Україні становить 16 961 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціни на сою за останні дні знизились майже на 100 гривень. У понеділок, 5 лютого, та у вівторок, 6 лютого, тонна сої коштувала 17 037 гривень. У середу, 7 лютого, ціна сої становила 17 004 грн за тонну, а у четвер, 8 лютого, знизилася до 17 003 грн. У п'ятницю, 9 лютого, тонна сої вже коштувала 17 000 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 10 лютого, та у неділю, 11 лютого, вартість сої становила 16 961 гривень за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.
Як формуються ціни на сою в Україні
Ціни на сою в Україні, подібно до багатьох інших країн, формуються під впливом різноманітних факторів. Ось деякі з них:
- Світовий попит на сою має велике значення для формування цін на неї в Україні. Якщо попит зростає, ціни можуть підвищитися, і навпаки.
- Урожайність сої може бути суттєвою впливом на ціни. Погодні умови, такі як посуха або зливи, можуть вплинути на врожайність, що, в свою чергу, впливає на пропозицію на ринку.
- Глобальні та регіональні економічні та політичні події можуть впливати на ціни на сою. Наприклад, торгові угоди між країнами, політичні кризи або валютні коливання можуть мати велике значення.
- Ціни на сою в Україні також можуть залежати від курсу національної валюти в порівнянні з іншими валютами, зокрема, доларом США, оскільки це впливає на вартість експорту та імпорту.
- Внутрішні фактори, такі як врожайність, витрати на вирощування, технологічні нововведення та ринкова конкуренція, також мають значення для формування цін на сою в Україні.
Враховуючи ці фактори, ціни на сою в Україні можуть коливатися та змінюватися відповідно до ринкових умов та зовнішніх впливів.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.
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