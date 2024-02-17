Цены на зерновые в Украине по состоянию на 17 декабря 2024 года

Комбайны в поле сои. Фото: Unplash

Цены на сою резко упали, вызванные большим урожаем и спадом спроса на мировом рынке. Это открывает новые возможности для производителей и потребителей, однако ставит под угрозу финансовое положение многих фермеров.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 17 февраля 2024 года.

По состоянию на 17 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 16 561 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 17 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на сою за последние дни снизились почти на 400 гривен. Так, с субботы, 10 февраля, до понедельника, 12 февраля, стоимость сои составила 16 961 гривен за тонну. Во вторник, 13 февраля, тонна сои стоила 16 903 грн, а в среду, 14 февраля, цена на эту зерновую культуру упала до 16 850 грн за тонну. В четверг, 15 февраля и пятницу, 16 февраля, стоимость сои снизилась до 16 561 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих в себя внутреннюю и внешнюю конъюнктуру. Один из ключевых факторов — это урожайность. Уровень урожая сои в Украине зависит от погодных условий, влияющих на урожайность и количество урожая. К примеру, сильные дожди или засуха могут негативно повлиять на урожайность сои и, следовательно, на цены на нее.

Другой важный фактор — это спрос и предложение на рынке. Увеличение спроса на сою от потребителей может повысить цены на нее. Также важна конъюнктура мирового рынка сои, поскольку Украина экспортирует значительное количество своей сои. Падение цен на мировом рынке может привести к снижению цен на сою в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят кукуруза и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.