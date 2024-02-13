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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у лютому

13 лютого 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 13 лютого 2024 року
Комбайн у полі пшениці. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії український експорт зернових серйозно постраждав і зазнав значного скорочення. Активні бойові дії пошкодили або повністю знищили багато сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої інфраструктури сільського господарства. Крім того, Росія продовжує блокувати українські порти у Чорному морі, а сухопутні маршрути наразі ускладнені через страйки європейських фермерів. Нещодавно, під час протесту група аграріїв із Польщі висипала частину зерна із трьох українських вантажівок біля пункту перетину польсько-українського кордону. Планується, що протести на українсько-польському кордоні триватимуть 30 днів та включатимуть блокування доріг та прикордонних переходів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 13 лютого.

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Станом на 13 лютого 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 535 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 13 лютого 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 13 лютого. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів впала на 0,4%. Хоча можна відзначити, що середня ціна за тонну пшениці залишається досить стабільною. 

Так, у понеділок, 5 лютого, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 558 грн. Вже у середу, 7 лютого, вартість пшениці впала до свого тижневого мінімум у 5 524 грн за тонну. Втім, у суботу ціна на цю зернову культуру стабілізувалася на рівні 5 535 грн за тонну. Така вартість пшениці була зафіксована й у вівторок, 13 лютого.

Ціни на зернові в Україні станом на 13 лютого 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Формування цін на пшеницю в Україні залежить від різних факторів. Внутрішні фактори включають рівень врожаю, внутрішнє споживання та експорт. Сезонні коливання також впливають на ціни. Вони можуть знижуватися після збирання врожаю восени та зростати через виснаження запасів навесні. Державна політика, наприклад експортні мита та субсидії, також впливає на ціноутворення.

Зовнішні чинники включають світові ціни на пшеницю, стан світового ринку, валютний курс та геополітичну ситуацію. Наприклад, війна з Росією негативно впливає на ціни на зернові через блокаду портів, збільшення логістичних витрат та загальну нестабільність на ринку.

Прогнозується, що ціни на пшеницю в Україні залишатимуться під тиском до зняття блокади портів та відновлення логістики, а також залежатимуть від ситуації на світовому ринку пшениці.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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