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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у лютому

17 лютого 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 17 грудня 2024 року
Комбайни на полі сої. Фото: Unplash
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою різко впали, спонукані великим врожаєм та спадом попиту на світовому ринку. Це відкриває нові можливості для виробників та споживачів, проте ставить під загрозу фінансове становище багатьох фермерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 17 лютого 2024 року.

Станом на 17 лютого середня ціна на сою в Україні становить 16 561 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 17 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на сою за останні дні знизились майже на 400 гривень. Так, з суботи, 10 лютого, до понеділка, 12 лютого, вартість сої становила 16 961 гривень за тонну. У вівторок, 13 лютого, тонна сої коштувала 16 903 грн, а у середу, 14 лютого, ціна на цю зернову культуру впала до 16 850 грн за тонну. У четвер, 15 лютого, та п'ятницю, 16 лютого, вартість сої знизилась до 16 561 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які включають в себе внутрішню та зовнішню кон'юнктуру. Один з ключових факторів — це врожайність. Рівень врожаю сої в Україні залежить від погодних умов, які впливають на врожайність та кількість врожаю. Наприклад, сильні дощі або посуха можуть негативно вплинути на урожайність сої і, отже, на ціни на неї.

Інший важливий фактор — це попит та пропозиція на ринку. Збільшення попиту на сою від споживачів може підвищити ціни на неї. Також важливою є кон'юнктура світового ринку сої, оскільки Україна експортує значну кількість своєї сої. Падіння цін на світовому ринку може призвести до зниження цін на сою в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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