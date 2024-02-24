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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в феврале

24 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 24 февраля 2024 года
Техника в поле. Фото: horsch.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На рынке сельскохозяйственной продукции наблюдается стабильность цен на подсолнечник. В последние недели цены остаются на стабильном уровне, что способствует прогнозированию и планированию для фермеров и других участников рынка.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 24 февраля 2024 года.

По состоянию на 24 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 329 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 24 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на подсолнечник за последнюю неделю почти не изменились. С субботы, 17 февраля и до понедельника, 19 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 333 гривен. Во вторник, 20 февраля, стоимость подсолнечника составила 13 328 грн. за тонну, а в среду, 21 февраля, — 13 306 грн. В четверг, 22 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 299 гривен, а в пятницу, 23 февраля, цена подсолнечника несколько выросла и составила уже 13 329 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина известна своим значительным производством подсолнечника, что влияет на формирование цен на этот продукт. Прежде всего, цена подсолнечника в Украине зависит от мировых рыночных тенденций. Изменения глобального спроса и предложения, урожайность в странах-производителях и политические события на международном рынке могут влиять на ценовую динамику.

К тому же, внутренние факторы, такие как урожайность в Украине, состояние хозяйств и условия выращивания также оказывают существенное влияние на цены. Стабильность или изменения в ценах на удобрения, семена и пестициды также могут отразиться на общей стоимости подсолнечника, а потому и на его рыночной цене. Учитывая эти факторы, украинские производители и экспортеры следят за рыночными условиями, чтобы принимать обоснованные решения по ценам и сбытовым стратегиям.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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