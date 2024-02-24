Цены на зерновые в Украине на 24 февраля 2024 года

Техника в поле. Фото: horsch.com

На рынке сельскохозяйственной продукции наблюдается стабильность цен на подсолнечник. В последние недели цены остаются на стабильном уровне, что способствует прогнозированию и планированию для фермеров и других участников рынка.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 24 февраля 2024 года.

По состоянию на 24 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 329 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 24 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на подсолнечник за последнюю неделю почти не изменились. С субботы, 17 февраля и до понедельника, 19 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 333 гривен. Во вторник, 20 февраля, стоимость подсолнечника составила 13 328 грн. за тонну, а в среду, 21 февраля, — 13 306 грн. В четверг, 22 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 299 гривен, а в пятницу, 23 февраля, цена подсолнечника несколько выросла и составила уже 13 329 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина известна своим значительным производством подсолнечника, что влияет на формирование цен на этот продукт. Прежде всего, цена подсолнечника в Украине зависит от мировых рыночных тенденций. Изменения глобального спроса и предложения, урожайность в странах-производителях и политические события на международном рынке могут влиять на ценовую динамику.

К тому же, внутренние факторы, такие как урожайность в Украине, состояние хозяйств и условия выращивания также оказывают существенное влияние на цены. Стабильность или изменения в ценах на удобрения, семена и пестициды также могут отразиться на общей стоимости подсолнечника, а потому и на его рыночной цене. Учитывая эти факторы, украинские производители и экспортеры следят за рыночными условиями, чтобы принимать обоснованные решения по ценам и сбытовым стратегиям.

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