Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 февраля 2024 года

Уборка кукурузы. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России объем экспорта зерна из Украины существенно уменьшился. Основной причиной этого стала блокада морских портов, организованная российскими войсками. Приблизительно 80% украинских производителей зерна ранее осуществляли снабжение морскими маршрутами, которые теперь недоступны из-за блокады. Теперь им приходится использовать украинский морской коридор и сухопутные маршруты для экспорта зерна, что требует больших дополнительных затрат. Кроме того, недавно у отечественных перевозчиков возникли серьезные проблемы на украинско-польской границе. Местные фермеры активно протестуют против ввоза украинского зерна в их страну. Недавно на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" они попытались даже заблокировать движение грузовых поездов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 20 февраля 2024 года.

По состоянию на 20 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 152 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 20 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала на 1,7%. Так, в понедельник, 12 февраля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 244 грн. Далее цена на кукурузу в Украине только падала: во вторник, 13 февраля, — до 5217 грн; в среду, 14 февраля, — до 5 202 грн; в четверг, 15 февраля, — до 5 188 грн; в пятницу, 16 февраля, — до 5 168 грн за тонну. Наконец-то в субботу, 17 февраля, стоимость кукурузы достигла своего недельного минимума. Цена на эту зерновую культуру упала до 5152 грн за тонну вместе с НДС. Такая стоимость кукурузы придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние нескольких ключевых факторов. В первую очередь, они сильно зависят от мировых цен, учитывая статус Украины как одного из ведущих производителей и экспортеров этого зерна. Изменения на мировых рынках также оказывают существенное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, цена на любое зерно зависит от объема урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их росту.

В-третьих, ценообразование также определяется спросом на кукурузу. Рост спроса, особенно со стороны пищевой промышленности, может привести к повышению цен. Значительную роль также играет внешний спрос, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий мировой спрос может влиять на цены на зерновые. Экономические факторы, такие как обменный курс и инфляция, также могут влиять на цены на кукурузу и другие товары.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние проводимой Россией блокады морских портов. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказывается на структуре цен. Кроме того, российское вторжение негативно влияет на деятельность сельскохозяйственных предприятий Украины, что в свою очередь влияет на общий уровень урожайности зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.