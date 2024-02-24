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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник у лютому

24 лютого 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 24 лютого 2024 року
Техніка в полі. Фото: horsch.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На ринку сільськогосподарської продукції спостерігається стабільність цін на соняшник. Протягом останніх тижнів ціни залишаються на стабільному рівні, що сприяє прогнозуванню та плануванню для фермерів та інших учасників ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 24 лютого 2024 року.

Станом на 24 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 329 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на соняшник в Україні станом на 24 лютого 2024 року. Джерело: tripoli.land

Ціни на соняшник за останній тиждень майже не змінились. З суботи, 17 лютого, та до понеділка, 19 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 333 гривень. У вівторок, 20 лютого, вартість соняшнику становила 13 328 грн за тонну, а у середу, 21 лютого, — 13 306 грн. У четвер, 22 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 299 гривень, а у п'ятницю, 23 лютого, ціна на соняшник дещо зросла і становила вже 13 329 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні.  Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна відома своїм значним виробництвом соняшнику, що впливає на формування цін на цей продукт. Перш за все, ціна на соняшник в Україні залежить від світових ринкових тенденцій. Зміни в глобальному попиті та пропозиції, врожайність у країнах-виробниках та політичні події на міжнародному ринку можуть впливати на цінову динаміку.

До того ж, внутрішні фактори, такі як урожайність в Україні, стан господарств та умови вирощування також мають суттєвий вплив на ціни. Стабільність або зміни в цінах на добрива, насіння та пестициди також можуть відобразитися на загальній вартості вирощування соняшнику, а тому й на його ринковій ціні. Враховуючи ці фактори, українські виробники та експортери стежать за ринковими умовами, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо цін та збутових стратегій.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця і кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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