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Цены на зерно в Украине — сколько стоит тонна пшеницы в феврале

8 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 февраля 2024 года — сколько стоит тонна пшеницы
Комбайн в поле пшеницы. Фото: Куркуль
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу постоянно меняются на мировых рынках, вызывая волнение среди экспортеров, импортеров и потребителей. Это развитие событий может оказать значительное влияние на продовольственную безопасность, цены на продукты и экономическую стабильность во многих странах мира.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 8 февраля.

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По состоянию на 8 февраля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 524 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на пшеницу в Украине на 8 февраля. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последние дни несколько изменились. Так, в четверг, 1 февраля, цена на пшеницу составила 5 565 грн за тонну. В пятницу, 2 февраля, стоимость этой зерновой культуры снизилась до 5 549 грн за тонну. С субботы, 3 февраля, до понедельника, 5 февраля, включительно тонна пшеницы стоила 5 558 грн. А во вторник, 6 февраля, стоимость пшеницы снизилась до 5 543 грн за тонну. На следующий день — в среду, 7 февраля тонна пшеницы стоила уже 5 524 гривен. Такая цена на пшеницу держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются на основе нескольких ключевых факторов:

  • Мировые рыночные условия. Украина является одним из самых крупных экспортеров пшеницы в мире. Поэтому цены на пшеницу в Украине часто определяют мировой спрос и предложение, валютные курсы и другие глобальные экономические факторы.
  • Внутренний спрос и предложение. Внутренний рынок также оказывает влияние на цены на пшеницу в Украине. Спрос на пшеницу от украинских потребителей, включая производителей хлеба, корма и других отраслей, также имеет большое значение.
  • Урожайность. Урожайность пшеницы в Украине тоже влияет на цены. Хороший урожай может снизить цены из-за увеличения предложения, в то время как плохие погодные условия или проблемы с урожаем могут повысить цены из-за уменьшения предложения.
  • Хозяйственные политики. Решения правительства относительно экспортных и импортных ограничений, субсидий для аграрных производителей и другие хозяйственные политики могут также влиять на цены на пшеницу в Украине.

Все эти факторы вместе определяют уровень цен на пшеницу в Украине, который может изменяться время от времени в зависимости от внешних и внутренних экономических условий.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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