Ціни на зернові в Україні станом на 8 лютого 2024 року — скільки коштує тонна пшениці

Комбайн у полі пшениці. Фото: Куркуль

Ціни на пшеницю постійно змінюються на світових ринках, викликаючи хвилювання серед експортерів, імпортерів та споживачів. Цей розвиток подій може мати значний вплив на продовольчу безпеку, ціни на продукти та економічну стабільність у багатьох країнах світу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 8 лютого.

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Станом на 8 лютого 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 524 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 8 лютого. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю упродовж останніх днів дещо змінилися. Так, у четвер, 1 лютого, ціна на пшеницю становила 5 565 грн за тонну. У п'ятницю, 2 лютого, вартість цієї зернової культури знизилася до 5 549 грн за тонну. Із суботи, 3 лютого, до понеділка, 5 лютого, включно тонна пшениці коштувала 5 558 грн. А у вівторок, 6 лютого, вартість пшениці знизилася до 5 543 грн за тонну. Наступного дня — у середу, 7 лютого, тонна пшениці коштувала вже 5 524 гривень. Така ціна на пшеницю тримається і зараз.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються на основі кількох ключових факторів:

Світові ринкові умови. Україна є одним з найбільших експортерів пшениці у світі. Тому ціни на пшеницю в Україні часто визначаються світовим попитом і пропозицією, валютними курсами та іншими глобальними економічними факторами.

Україна є одним з найбільших експортерів пшениці у світі. Тому ціни на пшеницю в Україні часто визначаються світовим попитом і пропозицією, валютними курсами та іншими глобальними економічними факторами. Внутрішній попит і пропозиція. Внутрішній ринок також впливає на ціни на пшеницю в Україні. Попит на пшеницю від українських споживачів, включаючи виробників хліба, кормів та працівників інших галузей також має велике значення.

Внутрішній ринок також впливає на ціни на пшеницю в Україні. Попит на пшеницю від українських споживачів, включаючи виробників хліба, кормів та працівників інших галузей також має велике значення. Урожайність. Урожайність пшениці в Україні теж впливає на її ціни. Добрий врожай може знизити ціни через збільшення пропозиції, тоді як погані погодні умови або проблеми з врожаєм можуть підвищити ціни через зменшення пропозиції.

Урожайність пшениці в Україні теж впливає на її ціни. Добрий врожай може знизити ціни через збільшення пропозиції, тоді як погані погодні умови або проблеми з врожаєм можуть підвищити ціни через зменшення пропозиції. Господарські політики. Рішення уряду щодо експортних та імпортних обмежень, субсидій для аграрних виробників та інші господарські політики можуть також впливати на ціни на пшеницю в Україні.

Усі ці фактори разом визначають рівень цін на пшеницю в Україні, який може змінюватися від часу до часу залежно від зовнішніх і внутрішніх економічних умов.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.